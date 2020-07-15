https://ria.ru/20200715/1574384091.html
В ивановские школы придут 11 педагогов по программе "Земский учитель"
В Ивановской области определили победителей конкурса по программе "Земский учитель" - на новом месте в малых городах начнут работать 11 педагогов, сообщил РИА... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:53
2020-07-15T13:53
ивановская область
станислав воскресенский
образование - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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станислав воскресенский, образование - общество
ИВАНОВО, 15 июл – РИА Новости. В Ивановской области определили победителей конкурса по программе "Земский учитель" - на новом месте в малых городах начнут работать 11 педагогов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"На участие в отборе были поданы более 60 заявок, 11 человек стали победителями. В соответствии с условиями конкурса они переедут на работу в города с населением до 50 тысяч жителей и получат денежные выплаты в размере одного миллиона рублей", – сказал собеседник агентства.
По его словам, так, в трех Кохомских школах появятся новые учителя начальных классов, технологии, информатики, географии, физкультуры и ИЗО. В Заволжск для преподавания в местном лицее переедут учителя начальных классов и труда, в Родники, в школу №4 – учителя начальных классов и биологии, в среднюю школу №1 имени Пушкина города Юрьевец – учитель начальных классов, в комсомольскую школу №1– учитель физкультуры.
Как отметил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
, реализация программы "Земский учитель" начата в регионе в этом году впервые. Он поставил задачу, чтобы выделенные средства дошли до получателей.
Всего на предоставление единовременных компенсационных выплат в рамках программы "Земский учитель" из федерального бюджета направлено 11 миллионов рублей.