Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20200715/1574384091.html
В ивановские школы придут 11 педагогов по программе "Земский учитель"
В Ивановской области определили победителей конкурса по программе "Земский учитель" - на новом месте в малых городах начнут работать 11 педагогов, сообщил РИА... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:53
ивановская область
станислав воскресенский
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148785/76/1487857686_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_5758ff97082c810170f737ac841f44c9.jpg
https://ria.ru/20200703/1573848373.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/148785/76/1487857686_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_5758ff97082c810170f737ac841f44c9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/148785/76/1487857686_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_fb1fdb36acf11ee8049cfd273d81b62c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148785/76/1487857686_515:0:2563:2048_1400x0_80_0_0_39ada1ea84e269a0204ec821e3365324.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
станислав воскресенский, образование - общество

В ивановские школы придут 11 педагогов по программе "Земский учитель"

13:53 15.07.2020
37
© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкПустые парты в школьном классе
Пустые парты в школьном классе
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в фотобанк
Пустые парты в школьном классе
ИВАНОВО, 15 июл – РИА Новости. В Ивановской области определили победителей конкурса по программе "Земский учитель" - на новом месте в малых городах начнут работать 11 педагогов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"На участие в отборе были поданы более 60 заявок, 11 человек стали победителями. В соответствии с условиями конкурса они переедут на работу в города с населением до 50 тысяч жителей и получат денежные выплаты в размере одного миллиона рублей", – сказал собеседник агентства.
По его словам, так, в трех Кохомских школах появятся новые учителя начальных классов, технологии, информатики, географии, физкультуры и ИЗО. В Заволжск для преподавания в местном лицее переедут учителя начальных классов и труда, в Родники, в школу №4 – учителя начальных классов и биологии, в среднюю школу №1 имени Пушкина города Юрьевец – учитель начальных классов, в комсомольскую школу №1– учитель физкультуры.
Как отметил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, реализация программы "Земский учитель" начата в регионе в этом году впервые. Он поставил задачу, чтобы выделенные средства дошли до получателей.
Города России. Иваново
3 июля, 13:43Ивановская область
В Ивановской области отремонтируют 16 домов культуры
Всего на предоставление единовременных компенсационных выплат в рамках программы "Земский учитель" из федерального бюджета направлено 11 миллионов рублей.
000000
Обсудить 0
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийОбразование - Общество
Рекомендуем
Дети на набережной в Анапе
В лагерях на Черном море отдохнут 800 детей из арктических районов Якутии
Установка уличных фонарей
В Подмосковье устранили 221 нарушение в содержании наружного освещения
Вид города Читы с воздуха
Забайкалье и "Яндекс" запустят образовательные и социальные проекты
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Госдума одобрила во II чтении возмещение в бюджет из-за ЧП в Норильске
Руки в наручниках
Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Официальный курс евро на четверг вырос на 22 копейки
Элеонора Митрофанова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Элеонора Митрофанова: новый статус Айя-Софии – амбиции властей Турции
Девушка за компьютером
В конкурсе концепций "Up Great безопасности" участвуют 55 проектов
Девушка
Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
Здание главного корпуса Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского в Симферополе
Крымские ученые создадут материалы для обработки больших массивов данных
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед одобрил пакет законов о финансовых маркетплейсах
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Минобрнауки не закроет научный фонд РФФИ, заявил Фальков
Отдых на острове Оаху, Гавайи
На Гавайях назвали дату отмены карантинных мер для туристов
Здание Совета Федерации РФ
Совфед ратифицировал протокол к соглашению с Венесуэлой о кредите
Выставка школьной формы
Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:22Россия учла опыт других стран в борьбе с коронавирусом, заявила Попова
15:20Мурашко рассказал о помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом
15:17Рогозин высказался против оружия в космосе
15:15Совфед одобрил закон об увеличении числа представителей в Совете судей
15:14Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
Лента новостейМолния