В ивановские школы придут 11 педагогов по программе "Земский учитель"

ИВАНОВО, 15 июл – РИА Новости. В Ивановской области определили победителей конкурса по программе "Земский учитель" - на новом месте в малых городах начнут работать 11 педагогов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"На участие в отборе были поданы более 60 заявок, 11 человек стали победителями. В соответствии с условиями конкурса они переедут на работу в города с населением до 50 тысяч жителей и получат денежные выплаты в размере одного миллиона рублей", – сказал собеседник агентства.

По его словам, так, в трех Кохомских школах появятся новые учителя начальных классов, технологии, информатики, географии, физкультуры и ИЗО. В Заволжск для преподавания в местном лицее переедут учителя начальных классов и труда, в Родники, в школу №4 – учителя начальных классов и биологии, в среднюю школу №1 имени Пушкина города Юрьевец – учитель начальных классов, в комсомольскую школу №1– учитель физкультуры.

Как отметил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский , реализация программы "Земский учитель" начата в регионе в этом году впервые. Он поставил задачу, чтобы выделенные средства дошли до получателей.