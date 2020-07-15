Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574383478.html
Совфед одобрил пакет законов о "народном" бюджетировании
Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил два закона, создающих правовую основу для развития практики реализации проектов инициативного ("народного")... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:44
совет федерации рф
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_166223712e88623cca6bd2766dc6b389.jpg
https://ria.ru/20200715/1574372607.html
https://ria.ru/20200715/1574372140.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_166223712e88623cca6bd2766dc6b389.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c4b9f04d228e98bd28fcffe2ca21c237.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_187:0:2235:2048_1400x0_80_0_0_fb2bfd18b3a5d7222b499ce74867d849.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет федерации рф, владимир путин, общество

Совфед одобрил пакет законов о "народном" бюджетировании

13:44 15.07.2020
116
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил два закона, создающих правовую основу для развития практики реализации проектов инициативного ("народного") бюджетирования на муниципальном уровне.
Президент России Владимир Путин ранее поручил в пять раз увеличить финансирование проектов, предложенных жителями.
Первый документ вносит изменения в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", которые позволят гражданам определять, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Жители смогут участвовать в разработке инициативных проектов, направленных на решение местных проблем, имеющих для них приоритетное значение. После общественного обсуждения эти проекты будут вноситься в местную администрацию, причем обязательным элементом станет общественный контроль за их реализацией.
Инициатором внесения такого проекта может выступить группа численностью не менее десяти человек, достигших 16 лет, но муниципальным образованиям предоставляется право уменьшать ее минимальную численность. До внесения проекта в местную администрацию он должен быть рассмотрен и обсужден на сходе, собрании или конференции граждан. В случае внесения в администрацию нескольких проектов, в том числе с постановкой аналогичных приоритетных проблем, их отбор будет осуществляться на конкурсной основе.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
11:09
Совфед проконтролирует погашение экологического ущерба от ЧП в Норильске
Второй закон вносит изменения в Бюджетный кодекс, которые наделяют Минфин России полномочиями осуществлять методическое обеспечение планирования и исполнения расходов региональных и местных бюджетов на реализацию таких инициативных проектов и формирования информации о соответствующем бюджете в доступной и понятной для граждан форме.
Кроме того, каждому инициативному проекту с 1 января 2021 года будет присваиваться уникальный код классификации расходов бюджетов. Добровольные платежи юридических и физических лиц для реализации таких проектов будут относиться к неналоговым доходам бюджетов и направляться только на реализацию инициатив жителей о решении конкретных вопросов местного значения.
Изменения в закон о местном самоуправлении должны вступить в силу с 1 января 2021 года, в БК - через месяц после официального опубликования, за исключением нормы о коде классификации.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
11:00
Совфед одобрил закон об электронном документообороте для tax free
401002
Обсудить 0
Совет Федерации РФВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Литве число случаев COVID-19 достигло 1882
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США выявили 67 417 новых случаев COVID-19
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Госдума одобрила во II чтении возмещение в бюджет из-за ЧП в Норильске
Теннис. Кубок Дэвиса 2019. Финальный турнир
Психологи выяснили, что люди видят положение объектов по-разному
Тестирование беспилотного автомобиля
Минтранс оценил возможные сроки вывода беспилотников на российские дороги
Блогерша Николь Тея
Семья назвала причину смерти беременной 24-летней блогерши
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек прокомментировал слова министра обороны Эстонии о России
Обстрел вооруженными силами Армении Товузского района Азербайджана
Эксперт оценил военные потенциалы Баку и Еревана
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед одобрил закон о повышении пенсий родным погибших военных
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
Автомобиль Росгвардии
Совет Федерации одобрил закон о присяге для сотрудников Росгвардии
Руки в наручниках
Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя
Отдых горожан в Подмосковье
В Подмосковье рассказали о новых правилах для пляжей региона
Медик у машины скорой помощи
В Тюменской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 22
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала Армению и Азербайджан к переговорам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20Мурашко рассказал о помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом
15:17Рогозин высказался против оружия в космосе
15:15Совфед одобрил закон об увеличении числа представителей в Совете судей
15:14Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния