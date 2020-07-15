Путин и Эрдоган обсудили вопрос о возобновлении авиасообщения

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода по итогам российско-турецких переговоров

Он уточнил, что главы государств поручили соответствующим ведомствам начать переговоры по этому вопросу.

Сегодня агентство Анадолу со ссылкой на Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля. Источник РИА Новости в турецком ведомстве подтвердил эту информацию, но подчеркнул, что точная дата открытия авиаперелетов пока не известна.

В авиакомпании Turkish Airlines, в свою очередь заявили, что никаких рейсов между двумя странами на сегодня не запланировано: перевозчики ожидают дальнейших указаний властей.

Приостановка авиасообщения

Из-за пандемии коронавируса правительство России с 27 марта приостановило регулярные и чартерные авиаперелеты в другие страны. Исключением стали вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны или по отдельным решениям кабмина.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 15 июля власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж. Авиасообщение планируют открыть со странами, где заболеваемость коронавирусной инфекцией не превышает 40 тысяч случаев на 100 тысяч населения. Кроме того, среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения вируса там не должен быть выше одного процента.

Недавно Росавиация сообщила, что направила обращения авиавластям некоторых государств с предложениями по возобновлению рейсов и уже получила ответы.