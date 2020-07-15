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Совет Федерации одобрил закон о присяге для сотрудников Росгвардии
Совет Федерации одобрил в среду закон о введении присяги для сотрудников Росгвардии и порядке ее принесения. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:28
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет федерации рф, общество

Совет Федерации одобрил закон о присяге для сотрудников Росгвардии

13:28 15.07.2020
132
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о введении присяги для сотрудников Росгвардии и порядке ее принесения.
Согласно действующему законодательству, в госорганах, где предусмотрена военная и правоохранительная служба, военнослужащие приносят военную присягу, а лица, имеющие классные чины, - присягу. Порядок приведения к присяге и ее текст для лиц устанавливается "отраслевыми" федеральными законами (МВД, ФСИН, ФТС, ФПС МЧС, ФССП). Кроме того, присягу также приносят судьи, прокуроры и сотрудники СК РФ.
В связи с этим вводится аналогичный порядок принятия присяги и текст и для сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции.
Сотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве
9 июня, 12:34
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200101
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Совет Федерации РФОбщество
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