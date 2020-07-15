https://ria.ru/20200715/1574382316.html
Совет Федерации одобрил закон о присяге для сотрудников Росгвардии
Совет Федерации одобрил в среду закон о введении присяги для сотрудников Росгвардии и порядке ее принесения. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:28
2020-07-15T13:28
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
совет федерации рф
общество
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https://ria.ru/20200609/1572677014.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/150162/33/1501623394_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_f24dde908b66a59f3ae4480190abcab1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет федерации рф, общество