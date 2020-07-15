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ГД рассмотрит проект о многодневном голосовании в третьем чтении 21 июля
Госдума приняла решение рассмотреть законопроект о многодневном голосовании в третьем чтении 21 июля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:25
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олег нилов
политика
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РИА Новости
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353
60
совет федерации рф, лдпр, госдума рф, вячеслав володин, сергей иванов (политик), олег нилов, политика

ГД рассмотрит проект о многодневном голосовании в третьем чтении 21 июля

13:25 15.07.2020
124
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума приняла решение рассмотреть законопроект о многодневном голосовании в третьем чтении 21 июля, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщил ранее РИА Новости зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов, профильный комитет одобрил поправки о распространении практики трехдневного голосования на выборах всех уровней. Изменения, по его словам, были внесены к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах. Документ касается только тех членов избирательных комиссий, которые были назначены по предложению этих партий. Автором инициативы выступил занимавший в то время пост президента Дмитрий Медведев.
Голосование
07:05
Многодневные выборы предложили проводить без досрочного голосования
Фракции ЛДПР, КПРФ и СР заявили, что будут голосовать против поправок. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов на заседании поднял вопрос о снятии законопроекта с рассмотрения. Однако Госдума снимать его с рассмотрения отказалась. Тогда ЛДПР попросила перенести третье чтение законопроекта на более поздний срок.
Законопроект был принят во втором чтении с учетом поправок. Глава комитета Ольга Савастьянова сообщила, что в третьем чтении законопроект может быть рассмотрен как в среду, так и 21 июля. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев обратил внимание, что Совет Федерации может рассмотреть закон только 24 июля, поэтому необходимости в спешке нет.
"Уважаемые коллеги, кто за то, чтобы данный вопрос рассмотреть 21 июля, на следующей неделе?" - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Возражений от парламентариев не поступило.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
9 июля, 18:14
ЦИК обсудит возможность проведения многодневного голосования осенью
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Совет Федерации РФЛДПРГосдума РФВячеслав ВолодинСергей Иванов (политик)Олег НиловПолитика
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