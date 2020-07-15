Ереван надеется на влияние России для снижения эскалации с Баку

Он напомнил, что Ереван еще с 1993 года согласился на то, чтобы Россия играла посредническую роль в урегулировании конфликта в регионе.

"Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, возглавляет посредническую миссию, Россия играла и играет важнейшую посредническую роль. Благодаря усилиям Москвы была остановлена кровопролитная война в 1994 году, благодаря же усилиям России была остановлена четырехдневная война в 2016 году. Поэтому мы очень надеемся, что Россия воспользуется своим влиянием, воспользуется возможностями (для деэскалации нынешнего обострения - ред.)", - сказал посол.

"Мы видим, что Россия прикладывает все возможные усилия для того, чтобы не допустить большой дестабилизации в регионе. Чего нельзя сказать о Турции: фактически мы сейчас оказались в новых геополитических реалиях, когда одна из региональных стран фактически внедряется в конфликт и провоцирует дестабилизацию", - подчеркнул Тоганян.