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Ереван надеется на влияние России для снижения эскалации с Баку
Ереван надеется, что Россия воспользуется своим влиянием и возможностями для снижения эскалации на армяно-азербайджанской границе, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:17
ситуация на армяно-азербайджанской границе
вардан тоганян
азербайджан
армения
грузия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, вардан тоганян, азербайджан, армения, грузия, в мире

Ереван надеется на влияние России для снижения эскалации с Баку

13:17 15.07.2020
757
© РИА Новости, Рамиль СитдиковЧрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в России Вардан Тоганян
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в России Вардан Тоганян
© РИА Новости, Рамиль Ситдиков
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в России Вардан Тоганян. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ереван надеется, что Россия воспользуется своим влиянием и возможностями для снижения эскалации на армяно-азербайджанской границе, заявил в интервью РИА Новости посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
Он напомнил, что Ереван еще с 1993 года согласился на то, чтобы Россия играла посредническую роль в урегулировании конфликта в регионе.
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"Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, возглавляет посредническую миссию, Россия играла и играет важнейшую посредническую роль. Благодаря усилиям Москвы была остановлена кровопролитная война в 1994 году, благодаря же усилиям России была остановлена четырехдневная война в 2016 году. Поэтому мы очень надеемся, что Россия воспользуется своим влиянием, воспользуется возможностями (для деэскалации нынешнего обострения - ред.)", - сказал посол.
Он отметил, что при содействии России "ведутся интенсивные переговоры, министры иностранных дел говорили по телефону".
"Мы видим, что Россия прикладывает все возможные усилия для того, чтобы не допустить большой дестабилизации в регионе. Чего нельзя сказать о Турции: фактически мы сейчас оказались в новых геополитических реалиях, когда одна из региональных стран фактически внедряется в конфликт и провоцирует дестабилизацию", - подчеркнул Тоганян.
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Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеВардан ТоганянАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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