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Турция не допустит новых попыток переворота, заявил Эрдоган
Турецкие власти не дадут шансов для новых попыток переворота, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в связи с отмечаемой в стране четвертой годовщиной попытки... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:16
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353
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60
турция, сша, в мире

Турция не допустит новых попыток переворота, заявил Эрдоган

13:16 15.07.2020
330
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 15 июл – РИА Новости. Турецкие власти не дадут шансов для новых попыток переворота, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в связи с отмечаемой в стране четвертой годовщиной попытки переворота в 2016 году.
Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
"Это не было обычным переворотом. За ним стояли большие расчеты. И то, что путчисты из FETO нацелились на наш парламент, не было случайностью. Наш народ плечом к плечу стал против предателей. Это была борьба не на жизнь, а на смерть. Если бы они победили, то не остановились бы перед убийством президента и членов правительства. Но мы победили и не дадим больше шанса ударить по нашей демократии никаким силам", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте.
По его словам, те, кто не воспринимает всерьез попытку переворота 2016 года, "преследуют цель очернить славные страницы истории Турции".
Элеонора Митрофанова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
13:00
Элеонора Митрофанова: новый статус Айя-Софии – амбиции властей Турции
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