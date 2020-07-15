Турция не допустит новых попыток переворота, заявил Эрдоган

"Это не было обычным переворотом. За ним стояли большие расчеты. И то, что путчисты из FETO нацелились на наш парламент, не было случайностью. Наш народ плечом к плечу стал против предателей. Это была борьба не на жизнь, а на смерть. Если бы они победили, то не остановились бы перед убийством президента и членов правительства. Но мы победили и не дадим больше шанса ударить по нашей демократии никаким силам", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте.