https://ria.ru/20200715/1574380755.html
Количество обращений к омбудсмену Москвы в 2019 году увеличилось
Количество обращений к омбудсмену Москвы в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось на 17,5%, сообщила в среду уполномоченный по правам человека в Москве РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:05
2020-07-15T13:05
татьяна потяева
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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татьяна потяева, москва, общество
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Количество обращений к омбудсмену Москвы
в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось на 17,5%, сообщила в среду уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
.
"О состоянии правозащитной ситуации в Москве мы судим по количеству обращений, которые поступают к столичному омбудсмену, и затронутых в них вопросах. Так, в 2019 году граждане направили в адрес уполномоченного 5 420 обращений о нарушениях их прав и свобод. Количество обращений граждан по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 17,5%. В 2019 году рассмотрено с положительным результатом 2 242 обращения, или 56%, что сопоставимо с итогами 2018 года", - рассказала Потяева, выступая с докладом в ходе первого после пандемии очного заседания столичного парламента.
Она отметила, что, по данным главного управления МВД по Москве, за этот период (с 1 января по 31 декабря 2019 года - ред.) в Москве было проведено 18 506 массовых публичных акций, в том числе 155 мероприятий, официально не согласованных органами исполнительной власти.
"По поступившим жалобам в инициативном порядке в правоохранительные органы и органы исполнительной власти мною было направлено более 55 обращений, в том числе по всем резонансным событиям, которые имели место в Москве. А также в целях проверки условий содержания, включая медицинское обеспечение, доступ адвокатов, были проведены личные встречи в местах принудительного содержания абсолютно со всеми задержанными на публичных мероприятиях в Москве", - добавила омбудсмен.