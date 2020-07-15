Количество обращений к омбудсмену Москвы в 2019 году увеличилось

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Количество обращений к омбудсмену Количество обращений к омбудсмену Москвы в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось на 17,5%, сообщила в среду уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева

"О состоянии правозащитной ситуации в Москве мы судим по количеству обращений, которые поступают к столичному омбудсмену, и затронутых в них вопросах. Так, в 2019 году граждане направили в адрес уполномоченного 5 420 обращений о нарушениях их прав и свобод. Количество обращений граждан по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 17,5%. В 2019 году рассмотрено с положительным результатом 2 242 обращения, или 56%, что сопоставимо с итогами 2018 года", - рассказала Потяева, выступая с докладом в ходе первого после пандемии очного заседания столичного парламента.

Она отметила, что, по данным главного управления МВД по Москве, за этот период (с 1 января по 31 декабря 2019 года - ред.) в Москве было проведено 18 506 массовых публичных акций, в том числе 155 мероприятий, официально не согласованных органами исполнительной власти.