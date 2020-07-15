Госдума приняла закон о Дне разгрома фашистских войск в битве за Кавказ

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о новом дне воинской славы 9 октября - Дне разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ в 1943 году.
Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента думой Ставропольского края.
"Битва за Кавказ - одно из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, продолжавшееся 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года) и сыгравшее важную роль в создании и завершении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. После 900-дневной обороны Ленинграда битва за Кавказ стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны", - говорится в пояснительной записке.
Как отмечается, битва за Кавказ завершилась 9 октября 1943 года победой, имевшей важное военно-политическое и стратегическое значение в ходе всей Великой Отечественной войны. Сообщается, что за время наступления советские войска прошли с боями около 800 километров, освободили территорию площадью 200 тысяч квадратных километров. Кроме того, были уничтожены около 281 тысячи солдат и офицеров немецкой армии, свыше 6 тысяч гитлеровцев взяты в плен.
"Законодательное закрепление дня разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ как дня воинской славы увековечит память об этом важном историческом событии для будущих поколений граждан Российской Федерации, будет способствовать укреплению дружеских межнациональных отношений между народами Кавказа, вместе принимавшими участие в боях с общим врагом", - говорится в документе.