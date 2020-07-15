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Матвиенко назвала сумму общей задолженности по алиментам в России
Общая задолженность по алиментам в России составляет 156 миллиардов рублей, это очень много, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:41
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Матвиенко назвала сумму общей задолженности по алиментам в России

12:41 15.07.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Общая задолженность по алиментам в России составляет 156 миллиардов рублей, это очень много, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Собираемость улучшилась, но общий долг по собираемости алиментов составляет 156 миллиардов рублей, это очень много. Это те деньги, которые недополучили реальные семьи", - сказала она на заседании Совфеда.
Москва
10 июля, 15:13
Эксперт оценил идею о спецфонде по выплате алиментов
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
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