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Матвиенко назвала сумму общей задолженности по алиментам в России
Общая задолженность по алиментам в России составляет 156 миллиардов рублей, это очень много, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:41
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