https://ria.ru/20200715/1574379107.html
На Гавайях назвали дату отмены карантинных мер для туристов
Власти Гавайских островов с 1 сентября планируют отменить двухнедельный карантин для туристов, предоставивших отрицательный результат теста на коронавирус,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:53
2020-07-15T13:53
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, гавайи