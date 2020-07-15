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На Гавайях назвали дату отмены карантинных мер для туристов
Власти Гавайских островов с 1 сентября планируют отменить двухнедельный карантин для туристов, предоставивших отрицательный результат теста на коронавирус,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:53
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гавайи
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353
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, гавайи

На Гавайях назвали дату отмены карантинных мер для туристов

13:53 15.07.2020
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© Фото : Pixabay / Michelle MariaОтдых на острове Оаху, Гавайи
Отдых на острове Оаху, Гавайи
© Фото : Pixabay / Michelle Maria
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Власти Гавайских островов с 1 сентября планируют отменить двухнедельный карантин для туристов, предоставивших отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает Travel and Leisure.
Путешественники должны будут самостоятельно оплатить тест и соблюдать карантин до получения результата. Отказавшимся сдать анализ придется отправиться на двухнедельную самоизоляцию.
Упростить процедуру въезда планировали еще с 1 августа, но из-за увеличения числа заболевших сроки были смещены на месяц.
"Это было чрезвычайно трудное решение. Такая задержка нанесет еще больший урон нашей экономике, но мы заботимся о безопасности жителей Гавайев, их здоровье для нас в приоритете", - заявил губернатор Дэвид Игэ.
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