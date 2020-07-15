Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574378946.html
СФ обсудит создание алиментного фонда для решения проблемы задолженности
Совет Федерации обсудит возможность создания в России алиментного фонда для решения проблемы задолженности с алиментами, об этом заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:38
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2564:1442_1400x0_80_0_0_edd584b55e6becec988dacc763e251bd.jpg
https://ria.ru/20200710/1574174089.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2564:1442_1400x0_80_0_0_edd584b55e6becec988dacc763e251bd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_451:0:2459:1506_1400x0_80_0_0_64491bcd0bb23d6dbf5db1db9d00dae9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_702:0:2208:1506_1400x0_80_0_0_bfed8a1207d06b62354ba0193e653a25.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентина матвиенко, совет федерации рф, общество

СФ обсудит создание алиментного фонда для решения проблемы задолженности

12:38 15.07.2020
117
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Совет Федерации обсудит возможность создания в России алиментного фонда для решения проблемы задолженности с алиментами, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Есть предложения создать алиментный фонд, и все его поддерживают, но в тоже время это предложение требует дополнительного обсуждения", - сказала она на заседании палаты.
По словам Матвиенко, это может быть отдельная структура, которая отвечала бы за выплату алиментов.
"Сохраняя при этом ответственность родителей (по выплате алиментов) и с условием обязательного взыскания и возврата в этот фонд средств", - сказала спикер.
Ранее в среду Матвиенко сообщила, что задолженность по алиментам в России составила 156 миллиардов рублей.
Москва
10 июля, 15:13
Эксперт оценил идею о спецфонде по выплате алиментов
400004
Обсудить 0
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
Рекомендуем
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили, что силовики продолжают минировать районы у Попасной
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле переадресовали вопрос о перечислении в бюджет штрафа "Норникеля"
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала сумму общей задолженности по алиментам в России
Голосование на выборах
В России 144 кандидата выдвинулись на выборы глав регионов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков переадресовал в СФ вопросы о запрете на брак для сменивших пол
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков переадресовал вопрос о проектах по природоохранным зонам
Емельченков Сергей Евгеньевич
Источник рассказал подробности дела против замгендиректора "Почты России"
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о Дне разгрома фашистских войск в битве за Кавказ
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о конфликте на линии соприкосновения в Донбассе
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
ЦИК опроверг сообщения об утечке данных участников онлайн-голосования
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Приднестровье за сутки выявили один новый случай COVID-19
Автомобили скорой помощи
Избитый свердловским депутатом крымчанин находится в реанимации
Здание Государственной думы РФ
Госдума поддержала поправку о многодневном голосовании на выборах
Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
В Кремле назвали президентские выборы суверенным делом Белоруссии
Армянские военные в Тавушской области
Ереван передал ОБСЕ данные, где Баку размещает огневые точки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Совфед одобрил закон об увеличении числа представителей в Совете судей
15:14Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
Лента новостейМолния