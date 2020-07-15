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Песков переадресовал в СФ вопросы о запрете на брак для сменивших пол
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал сенатору Елене Мизулиной вопросы по инициативе о запрете на брак между людьми, сменившими пол. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:35
максим кавджарадзе
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максим кавджарадзе, елена мизулина, совет федерации рф, госдума рф, дмитрий песков, елена афанасьева, политика

Песков переадресовал в СФ вопросы о запрете на брак для сменивших пол

12:35 15.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал сенатору Елене Мизулиной вопросы по инициативе о запрете на брак между людьми, сменившими пол.
Ранее сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий в России браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол, также документ запрещает усыновление детей такими парами. Авторами инициативы стали руководитель временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.
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"Безусловно, некая формализация нового положения Конституции Российской Федерации необходима. Поправка внесена, она проголосована, она вступила в силу, поэтому так или иначе ее нужно формализовать. А что касается именно этой инициативы в такой формулировке, то я вам предлагаю все-таки обращаться к Мизулиной", - сказал Песков журналистам.
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Максим КавджарадзеЕлена МизулинаСовет Федерации РФГосдума РФДмитрий ПесковЕлена АфанасьеваПолитика
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