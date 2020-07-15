Песков переадресовал в СФ вопросы о запрете на брак для сменивших пол

"Безусловно, некая формализация нового положения Конституции Российской Федерации необходима. Поправка внесена, она проголосована, она вступила в силу, поэтому так или иначе ее нужно формализовать. А что касается именно этой инициативы в такой формулировке, то я вам предлагаю все-таки обращаться к Мизулиной", - сказал Песков журналистам.