Власти: критического подтопления электросетей в Подмосковье не произошло

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин сообщил, что за прошедшую ночь критические подтопления электросетей на территории региона не зафиксированы.
"За ночь по подтоплениям ничего критического не произошло, сработали профилактические меры, аварийно-восстановительные службы МосАвс не были задействованы. На 23:00 были отключения электричества в более 200 населенных пунктов, в которых проживают 25 тысяч человек. На текущий момент все линии 10 киловольт восстановлены. Остаются точки в отдельных муниципалитетах - это линии четыре киловольта, которые в течение дня мы также будем восстанавливать", - приводятся слова Хромушина пресс-службой губернатора Московской области.
Он добавил, что основной проблемой обрыва электропередач стало падение деревьев. За прошедшую ночь в результате непогоды на территории Московской области было повалено более 50 деревьев, повреждены не менее 10 автомобилей. Службы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики находятся в усиленном режиме работы.