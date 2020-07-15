Власти: критического подтопления электросетей в Подмосковье не произошло

"За ночь по подтоплениям ничего критического не произошло, сработали профилактические меры, аварийно-восстановительные службы МосАвс не были задействованы. На 23:00 были отключения электричества в более 200 населенных пунктов, в которых проживают 25 тысяч человек. На текущий момент все линии 10 киловольт восстановлены. Остаются точки в отдельных муниципалитетах - это линии четыре киловольта, которые в течение дня мы также будем восстанавливать", - приводятся слова Хромушина пресс-службой губернатора Московской области.