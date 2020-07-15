В Карабахе за сутки не выявили новых случаев COVID-19

"Новых случаев коронавируса не выявлено. В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 153 граждан. Выздоровели 124 пациента", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным Минздрава, на изоляции продолжают оставаться 79 жителей, проведены 3175 тестов на наличие коронавирусной инфекции.