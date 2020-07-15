Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574378033.html
В Карабахе за сутки не выявили новых случаев COVID-19
Новых случаев коронавируса в непризнанной Нагорно-Карабахской республике за сутки не выявлено, сообщили в среду в Минздраве Карабаха. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
нагорный карабах
здоровье - общество
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1400x0_80_0_0_acfd16f9a050052624b601cba4d0694a.jpg
https://ria.ru/20200713/1574303020.html
нагорный карабах
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1400x0_80_0_0_acfd16f9a050052624b601cba4d0694a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_182:0:2911:2047_1400x0_80_0_0_5c0a94338bba90aa9c170d85f3a1244f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_523:0:2570:2047_1400x0_80_0_0_9fbfa613d782135ff1079baa3b40826b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, нагорный карабах, здоровье - общество, воз, в мире

В Карабахе за сутки не выявили новых случаев COVID-19

12:26 15.07.2020
59
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ЕРЕВАН, 15 июл - РИА Новости. Новых случаев коронавируса в непризнанной Нагорно-Карабахской республике за сутки не выявлено, сообщили в среду в Минздраве Карабаха.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа.
"Новых случаев коронавируса не выявлено. В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 153 граждан. Выздоровели 124 пациента", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным Минздрава, на изоляции продолжают оставаться 79 жителей, проведены 3175 тестов на наличие коронавирусной инфекции.
"Состояние двух пациентов с подтвержденным COVID-19 тяжелое, еще двух – средней тяжести", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
13 июля, 21:07Распространение нового коронавируса
ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыНагорный КарабахЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи
Посетитель у стойки мобильного оператора Tele2
ФАС завела дело против Tele2 из-за повышения тарифов в мае
Обстрел вооруженными силами Армении Товузского района Азербайджана
Эксперт прокомментировал митинг в Баку в поддержку армии
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
ЦИК опроверг сообщения об утечке данных участников онлайн-голосования
Украинская военная техника на Донбассе
В Вооруженных силах Украины зафиксировали 14 новых случаев коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Суд поддержал решение женералитета о введении карантина в части Каталонии
Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
В Кремле назвали президентские выборы суверенным делом Белоруссии
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
В ДНР число случаев COVID-19 достигло 1426
Ноутбук
Комитет Госдумы поддержал законопроект об удаленной работе
Медицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 80 тысяч
Президент РФ Владимир Путин
Пескову пока не известно об отпуске Путина
Президент РФ Владимир Путин
Путин не предлагал отложить "Бессмертный полк", заявил Песков
Врач проводит обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Врач оценила состояние выписанных участников испытаний вакцины от COVID
Владимир Путин и Владимир Булавин
Путин проведет встречу с главой ФТС
Элеонора Митрофанова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Митрофанова отреагировала на вывешивание посольством США флага ЛГБТ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:14Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
Лента новостейМолния