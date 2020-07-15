В Карабахе за сутки не выявили новых случаев COVID-19

ЕРЕВАН, 15 июл - РИА Новости. Новых случаев коронавируса в непризнанной Нагорно-Карабахской республике за сутки не выявлено, сообщили в среду в Минздраве Карабаха.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа.
"Новых случаев коронавируса не выявлено. В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 153 граждан. Выздоровели 124 пациента", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным Минздрава, на изоляции продолжают оставаться 79 жителей, проведены 3175 тестов на наличие коронавирусной инфекции.
"Состояние двух пациентов с подтвержденным COVID-19 тяжелое, еще двух – средней тяжести", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф