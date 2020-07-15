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Комитет Госдумы поддержал законопроект об удаленной работе
Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о регулировании удаленной работы... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:20
валентина матвиенко
андрей исаев
совет федерации рф
госдума рф
единая россия
вячеслав володин
общество
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валентина матвиенко, андрей исаев, совет федерации рф, госдума рф, единая россия, вячеслав володин, общество

Комитет Госдумы поддержал законопроект об удаленной работе

12:20 15.07.2020
162
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о регулировании удаленной работы. Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.
Проект о регулировании удаленной работы внесли в Госдуму председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.
Инициатива предлагает ввести три ключевых понятия. Первое - дистанционная (удаленная) работа, второе - временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим работы предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, третье - комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.
Проектом также предлагается отказаться от требования подписывать трудовой договор о дистанционной работе с использованием квалифицированной электронной цифровой подписи (ЭЦП). По мнению авторов, сегодня стоимость и порядок оформления такой ЭЦП ограничивает распространение дистанционной работы. При этом как работодателю, так и работнику во всех случаях предлагается предоставить возможность и право выбора, с тем чтобы они могли использовать и документы на бумажном носителе.
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Кроме того, проектом предложено исключить из раздела ТК РФ по дистанционной работе ряд избыточных и уже устаревших норм, а также норм, не являющихся предметом трудового законодательства.
"Так, исключается положение о том, что для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных российским законодательством, по почте заказным письмом с уведомлением. Исключены нормы, связанные с трудовой книжкой", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Предложено также исключить требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе и упорядочить ряд норм по особенностям рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника. Кроме того, предусматривается право дистанционного работника и работника в режиме временной дистанционной работы быть "офлайн".
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Как ожидается, в первом чтении законопроект будет рассмотрен Госдумой 21 июля.
Кроме того, на пленарном заседании парламентарии должны будут принять проект постановления, также одобренного на заседании комитета. Документом предоставляется вдвое больший срок для предоставления поправок к законопроекту - 60 вместо 30 дней. Также по доработке документа будет создана рабочая группа, которую, как ожидается, возглавит первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.
Проектом постановления рабочей группе также будет рекомендоваться проработать определение понятий, обозначающих виды работ, рассмотреть возможность формирования отдельного раздела Трудового кодекса об "удаленке", уточнить основания перевода работника на временную удаленную работу, рассмотреть возможность введения дополнительных оснований для прекращения трудового договора о дистанционной работе. также предлагается дополнительно обсудить и проработать вопросы, связанные с определением условий использования оборудования и программно-технических средств, принадлежащих работнику и предоставляемых работодателем, установлением режима рабочего времени и времени отдыха работников, организацией взаимодействия работника и работодателя в период рабочего времени, приоритетом отдельных категорий работников при переводе на временную удаленную работу в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, предоставлением гарантий, связанных с особыми условиями труда при переводе на временную удаленную работу, а также особенностей условий и охраны труда работников.
Комитет по труду и соцполитике должен будет доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении в период осенней сессии 2020 года.
Девушка с ноутбуком
16 июня, 18:03
Эксперт оценила законопроект об удаленной работе
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Валентина МатвиенкоАндрей ИсаевСовет Федерации РФГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинОбщество
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