В ДНР число случаев COVID-19 достигло 1426

"Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 14 июля, выявлено 28 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 15 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики - 1426, на лечении - 681 пациент, выписан 661 человек, летальных случаев - 84", - говорится в сообщении ведомства.