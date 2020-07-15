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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574377189.html
В ДНР число случаев COVID-19 достигло 1426
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 28, до 1426, сообщили РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
воз
в мире
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус covid-19, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, воз, в мире

В ДНР число случаев COVID-19 достигло 1426

12:15 15.07.2020
103
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 28, до 1426, сообщили в среду пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1398 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 14 июля, выявлено 28 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 15 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики - 1426, на лечении - 681 пациент, выписан 661 человек, летальных случаев - 84", - говорится в сообщении ведомства.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗВ мире
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