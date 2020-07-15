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Совет Федерации одобрил закон о возможности получить патент онлайн
Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о праве получить патенты онлайн, приложив к заявке на регистрацию объекта интеллектуальной собственности (ИС) РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:03
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), совет федерации рф, общество

Совет Федерации одобрил закон о возможности получить патент онлайн

12:03 15.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о праве получить патенты онлайн, приложив к заявке на регистрацию объекта интеллектуальной собственности (ИС) его трехмерные модели в электронной форме.
Изменения вносятся в ряд статей Гражданского кодекса РФ.
Согласно закону, охранные документы, за исключением патента на секретное изобретение, будут выдавать в электронной форме с сохранением возможности получить их и в бумажном варианте.
Кроме того, заявители смогут прилагать к материалам заявки на госрегистрацию объектов интеллектуальной собственности их 3D-модели.
Представленные заявки трехмерных моделей будут использоваться только при проведении Роспатентом экспертизы заявленных результатов интеллектуальной деятельности, публикация моделей не предусматривается. Характеристики и требования к форматам трехмерных моделей объектов интеллектуальной собственности в электронной форме будут установлены приказами Минэкономразвития России, регламентирующими предоставление Роспатентом государственных услуг.
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