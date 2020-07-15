Совет Федерации одобрил закон о возможности получить патент онлайн

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о праве получить патенты онлайн, приложив к заявке на регистрацию объекта интеллектуальной собственности (ИС) его трехмерные модели в электронной форме.
Изменения вносятся в ряд статей Гражданского кодекса РФ.
Согласно закону, охранные документы, за исключением патента на секретное изобретение, будут выдавать в электронной форме с сохранением возможности получить их и в бумажном варианте.
Кроме того, заявители смогут прилагать к материалам заявки на госрегистрацию объектов интеллектуальной собственности их 3D-модели.
Представленные заявки трехмерных моделей будут использоваться только при проведении Роспатентом экспертизы заявленных результатов интеллектуальной деятельности, публикация моделей не предусматривается. Характеристики и требования к форматам трехмерных моделей объектов интеллектуальной собственности в электронной форме будут установлены приказами Минэкономразвития России, регламентирующими предоставление Роспатентом государственных услуг.
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