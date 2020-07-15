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Ереван не намерен запрашивать у России дополнительных поставок оружия
Ереван не намерен запрашивать у России дополнительных поставок оружия, имеющихся вооружений достаточно для обеспечения безопасности страны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:03
ситуация на армяно-азербайджанской границе
вардан тоганян
азербайджан
армения
грузия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, вардан тоганян, азербайджан, армения, грузия, в мире

Ереван не намерен запрашивать у России дополнительных поставок оружия

12:03 15.07.2020
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© РИА Новости, Рамиль СитдиковЧрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в России Вардан Тоганян
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в России Вардан Тоганян
© РИА Новости, Рамиль Ситдиков
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в России Вардан Тоганян. Архивное фото
МОСКВА, 15 июля - РИА Новости. Ереван не намерен запрашивать у России дополнительных поставок оружия, имеющихся вооружений достаточно для обеспечения безопасности страны, заявил РИА Новости посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
"Необходимости на сегодняшний день в дополнительных поставках нет", - заявил посол, отвечая на вопрос, будет ли Армения обращаться к РФ за дополнительными поставками оружия в связи с обострением на границе с Азербайджаном.
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"У нас все эти годы развивается военно-техническое сотрудничество (с РФ), есть обязательства и соглашения, которые обсуждают наши ведомства. Те заказы, которые размещены, и то, что мы ожидаем в плановом режиме, этого вполне достаточно для обеспечения безопасности нашей страны. Поэтому сегодня речь не идет о каких-то дополнительных поставках", - пояснил Тоганян.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга.
Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
Военнослужащий армии Азербайджана
09:38
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеВардан ТоганянАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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