МОСКВА, 15 июля - РИА Новости. Ереван не намерен запрашивать у России дополнительных поставок оружия, имеющихся вооружений достаточно для обеспечения безопасности страны, заявил РИА Новости посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
"Необходимости на сегодняшний день в дополнительных поставках нет", - заявил посол, отвечая на вопрос, будет ли Армения обращаться к РФ за дополнительными поставками оружия в связи с обострением на границе с Азербайджаном.
"У нас все эти годы развивается военно-техническое сотрудничество (с РФ), есть обязательства и соглашения, которые обсуждают наши ведомства. Те заказы, которые размещены, и то, что мы ожидаем в плановом режиме, этого вполне достаточно для обеспечения безопасности нашей страны. Поэтому сегодня речь не идет о каких-то дополнительных поставках", - пояснил Тоганян.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга.
Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.