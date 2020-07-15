Ереван не намерен запрашивать у России дополнительных поставок оружия

"У нас все эти годы развивается военно-техническое сотрудничество (с РФ), есть обязательства и соглашения, которые обсуждают наши ведомства. Те заказы, которые размещены, и то, что мы ожидаем в плановом режиме, этого вполне достаточно для обеспечения безопасности нашей страны. Поэтому сегодня речь не идет о каких-то дополнительных поставках", - пояснил Тоганян.