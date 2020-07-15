https://ria.ru/20200715/1574375904.html
Более двух тысяч нелегалов выдворили из России с начала пандемии
Более двух тысяч иностранцев, незаконно находившихся в России, выдворили из страны с начала ограничительных мер по коронавирусу, заявил на заседании в Совете... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:02
2020-07-15T12:02
коронавирус в россии
дмитрий аристов
совет федерации рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, дмитрий аристов, совет федерации рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество