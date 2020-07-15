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Более двух тысяч нелегалов выдворили из России с начала пандемии
Более двух тысяч иностранцев, незаконно находившихся в России, выдворили из страны с начала ограничительных мер по коронавирусу, заявил на заседании в Совете... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:02
коронавирус в россии
дмитрий аристов
совет федерации рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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РИА Новости
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коронавирус в россии, дмитрий аристов, совет федерации рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество

Более двух тысяч нелегалов выдворили из России с начала пандемии

12:02 15.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники Федеральной службы судебных приставов в здании суда
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в здании суда
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в здании суда. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более двух тысяч иностранцев, незаконно находившихся в России, выдворили из страны с начала ограничительных мер по коронавирусу, заявил на заседании в Совете Федерации директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.
"Несмотря на закрытые границы с иностранными государствами, служба совместно с МИД, МВД и Росавиацией принудительно выдворила за пределы страны более двух тысяч иностранных граждан, находившихся на нашей территории незаконно", - сказал Аристов.
Кроме того, по его словам, приставы помогли принудительно госпитализировать по решениям судов 254 человека, инфицированного COVID-19.
Также в этот период была приостановлена деятельность порядка 1,3 тысячи организаций, не соблюдавших установленный санитарный режим функционирования.
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Коронавирус в РоссииДмитрий АристовСовет Федерации РФФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Общество
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