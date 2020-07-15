https://ria.ru/20200715/1574375310.html
В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы по отчуждению территории
Сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроекты о... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:54
2020-07-15T12:59
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156066/24/1560662475_0:0:2950:1659_1400x0_80_0_0_5c95880d36ca4e7f492b0142394cf391.jpg
https://ria.ru/20200708/1574081306.html
Ростовский Папа
Хочу внести проект о санкциях за матерные крики под окном, за громкую музыку в проезжающих автомобилях и за распитие пива и спиртных напитков в шалманах а жилых домах.
73
Vlad Ivanov
Очень важный и нужный Закон.
52
41
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156066/24/1560662475_0:0:2950:1659_1400x0_80_0_0_5c95880d36ca4e7f492b0142394cf391.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156066/24/1560662475_51:0:2782:2048_1400x0_80_0_0_66ea8d064dcaed1765fe8a40f82ef4e7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156066/24/1560662475_392:0:2440:2048_1400x0_80_0_0_92d751b744d036189b7aa0c6e336a942.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон депутат Павел Крашенинников
и сенатор Андрей Клишас
внесли в Госдуму
законопроекты о санкциях за призывы и действия по отчуждению территорий.
Соответствующий запрет закреплен в статье 67 обновленной Конституции.
"В обеспечение этой нормы предлагается внести изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, а также кодекс <...> об административных правонарушениях. На законопроекты получены положительные отзывы правительства и Верховного суда", — пояснили в пресс-службе комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству.
За публичные призывы в СМИ и интернете к отчуждению территорий будет грозить штраф:
—
для граждан — от 70 до 100 тысяч рублей;
—
для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей;
—
для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.
Так называемую железобетонную поправку в Конституцию, предполагающую незыблемость территориальных границ государства, предложил актер, режиссер и художественный руководитель театра Табакова Владимир Машков
. На острове Кунашир, на который претендует Япония, даже установили
памятник этой поправке.
Голосование по изменениям в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля, явка составила 67,97%. За выступили 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27% (около 16 миллионов человек).