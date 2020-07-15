Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574375310.html
В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы по отчуждению территории
Сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроекты о... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:59
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156066/24/1560662475_0:0:2950:1659_1400x0_80_0_0_5c95880d36ca4e7f492b0142394cf391.jpg
https://ria.ru/20200708/1574081306.html
Хочу внести проект о санкциях за матерные крики под окном, за громкую музыку в проезжающих автомобилях и за распитие пива и спиртных напитков в шалманах а жилых домах.
73
Очень важный и нужный Закон.
52
41
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156066/24/1560662475_0:0:2950:1659_1400x0_80_0_0_5c95880d36ca4e7f492b0142394cf391.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156066/24/1560662475_51:0:2782:2048_1400x0_80_0_0_66ea8d064dcaed1765fe8a40f82ef4e7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156066/24/1560662475_392:0:2440:2048_1400x0_80_0_0_92d751b744d036189b7aa0c6e336a942.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, политика

В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы по отчуждению территории

11:54 15.07.2020 (обновлено: 12:59 15.07.2020)
5426
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКПП на российско-казахстанской границе
КПП на российско-казахстанской границе
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроекты о санкциях за призывы и действия по отчуждению территорий.
Соответствующий запрет закреплен в статье 67 обновленной Конституции.
"В обеспечение этой нормы предлагается внести изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, а также кодекс <...> об административных правонарушениях. На законопроекты получены положительные отзывы правительства и Верховного суда", — пояснили в пресс-службе комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству.
За публичные призывы в СМИ и интернете к отчуждению территорий будет грозить штраф:
для граждан — от 70 до 100 тысяч рублей;
для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей;
для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.
Так называемую железобетонную поправку в Конституцию, предполагающую незыблемость территориальных границ государства, предложил актер, режиссер и художественный руководитель театра Табакова Владимир Машков. На острове Кунашир, на который претендует Япония, даже установили памятник этой поправке.
Голосование по изменениям в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля, явка составила 67,97%. За выступили 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27% (около 16 миллионов человек).
Крымский политолог Александр Форманчук
8 июля, 20:52
Эксперт оценил законопроект об отчуждении территорий
2341740531
Обсудить 41
Госдума РФПолитика
Популярные комментарии
Хочу внести проект о санкциях за матерные крики под окном, за громкую музыку в проезжающих автомобилях и за распитие пива и спиртных напитков в шалманах а жилых домах.
15 июля, 13:36
РПРостовский Папа
5851108
Очень важный и нужный Закон.
15 июля, 12:46
Vlad Ivanov
37300310
Рекомендуем
Пранкер Алексей Столяров на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
Пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши от имени генсека ООН
Военные учения США в Южно-Китайском море
В США склоняются к силовому решению "китайской проблемы"
Акция Бессмертный полк в Москве
Мединский оценил возможность переноса шествия "Бессмертного полка"
Участники акции протеста возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
"Ненависть ко всему чужому". Миллионы людей примыкают к новой религии
Военнослужащий армии Азербайджана
В Баку заявили об уничтожении еще одной огневой точки ВС Армении
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В России впервые выделили антитела к коронавирусу
Строительство плотины Возрождение на Ниле в Эфиопии
Готов ли мир воевать за пресную воду и электроэнергию
Самолет Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Внуково в Москве
Источник: Россия и Турция договорились возобновить авиасообщение
Смартфон Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica
Снять Луну: в России появится телефон с функцией карманного телескопа
Больница
Живого мужчину посчитали мертвым и не хотели выпускать из морга
Врачи в ординаторской в госпитале COVID-19
В России выявили 6422 новых случая коронавируса
Альберт Хабибуллин
"Мог убить ребенка": почему полиция не остановила "нижнекамского маньяка"
Золотые слитки
Ход на перспективу: в CША признали эффективность золотой стратегии России
Подростки
Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских
Логотип в отделении Почты России
Против замгендиректора "Почты России" по IT возбудили уголовное дело
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
14:51Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
14:50Мишустин оценил систему российского здравоохранения
Лента новостейМолния