В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы по отчуждению территории

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон депутат Сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроекты о санкциях за призывы и действия по отчуждению территорий.

Соответствующий запрет закреплен в статье 67 обновленной Конституции.

"В обеспечение этой нормы предлагается внести изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, а также кодекс <...> об административных правонарушениях. На законопроекты получены положительные отзывы правительства и Верховного суда", — пояснили в пресс-службе комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству.

За публичные призывы в СМИ и интернете к отчуждению территорий будет грозить штраф:

— для граждан — от 70 до 100 тысяч рублей; для граждан — от 70 до 100 тысяч рублей; — для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей; для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей; — для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Так называемую железобетонную поправку в Конституцию, предполагающую незыблемость территориальных границ государства, предложил актер, режиссер и художественный руководитель театра Табакова Владимир Машков . На острове Кунашир, на который претендует Япония, даже установили памятник этой поправке.