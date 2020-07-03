Путин прокомментировал установку памятника "железобетонной" поправке

"Жители одной из территорий России, для которых данная тема имеет особое значение, буквально восприняли слова Владимира Львовича о том, что эта поправка должна быть железобетонной, и установили в честь 67 статьи конституции, где зафиксирован этот порядок, ...железобетонный памятный знак", - сказал Путин в пятницу на встрече с рабочей группой по поправкам.