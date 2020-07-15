Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574374949.html
Совфед рассмотрит закон о трехдневном голосовании 24 июля
Совет Федерации рассмотрит закон, позволяющий проводить местные и думские выборы в течение нескольких дней, на заседании 24 июля и поддержит его, заявил РИА... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:49
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728626_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_3c39d7515e323ae0785713f41fef950e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728626_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_3c39d7515e323ae0785713f41fef950e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728626_136:0:2867:2048_1400x0_80_0_0_e7bd6c8a0d1e06dd97dc32f74f134040.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728626_477:0:2525:2048_1400x0_80_0_0_fc2f959706c3bd036c141a04f0a4ac44.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, политика

Совфед рассмотрит закон о трехдневном голосовании 24 июля

11:49 15.07.2020
284
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит закон, позволяющий проводить местные и думские выборы в течение нескольких дней, на заседании 24 июля и поддержит его, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Госдума рассматривает во вторник законопроект, предусматривающий распространение формата многодневного голосования в РФ не только на местные, но и на думские выборы. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах, может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. При этом формат голосования вне зданий избирательных комиссий - на придомовых территориях - сохранится при многодневных выборах.
"Закон точно будет рассмотрен (в Совете Федерации) на следующей пленарке (24 июля). Наш комитет и Совет Федерации поддержит его", - сказал Клишас.
210006
Обсудить 0
Андрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
Рекомендуем
Алексей Куринный
КПРФ не поддержит поправки о многодневном голосовании
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Записаться на ПЦР-тест в Москве по желанию можно будет только онлайн
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число излечившихся от коронавируса превысило 28 тысяч
Тест на коронавирус
В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 175
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
СР намерена голосовать против поправок о многодневном голосовании
Алексей Диденко
ЛДПР не поддержит поправки о многодневном голосовании
Подростки во Всероссийском детском центре Орлёнок в Туапсинском районе Краснодарского края
"Орленок" первым в России в условиях пандемии примет на отдых детей
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в здании суда
Более двух тысяч нелегалов выдворили из России с начала пандемии
КПП на российско-казахстанской границе
В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы по отчуждению территории
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде разработали законопроект по увеличению возраста молодежи
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
В Тверской области число жертв коронавируса достигло 105
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
В МИД Китая прокомментировали решение Великобритании по Huawei
Акция Бессмертный полк в Москве
Мединский оценил возможность переноса шествия "Бессмертного полка"
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совет Федерации одобрил закон о возможности получить патент онлайн
Здание Государственной думы РФ
Госдума поддержала поправку о многодневном голосовании на выборах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
14:51Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
14:50Мишустин оценил систему российского здравоохранения
Лента новостейМолния