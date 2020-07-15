Совфед рассмотрит закон о трехдневном голосовании 24 июля

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит закон, позволяющий проводить местные и думские выборы в течение нескольких дней, на заседании 24 июля и поддержит его, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Госдума рассматривает во вторник законопроект, предусматривающий распространение формата многодневного голосования в РФ не только на местные, но и на думские выборы. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах, может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. При этом формат голосования вне зданий избирательных комиссий - на придомовых территориях - сохранится при многодневных выборах.
"Закон точно будет рассмотрен (в Совете Федерации) на следующей пленарке (24 июля). Наш комитет и Совет Федерации поддержит его", - сказал Клишас.