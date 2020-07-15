Крымские ученые создадут материалы для обработки больших массивов данных

"В фотонике для передачи и обработки информации используются фотоны, а в спинтронике для работы с данными используют спины. На мой взгляд, очень важно изучить взаимодействие фотонов со спинами. В Крымском федеральном университете создаются высококачественные магнитные материалы с упорядоченными спинами, а в Москве мы проводим исследования по взаимодействию света с магнитными структурами. У нас возникла идея объединить эти направления и открыть здесь лабораторию, в которой будут создавать и исследовать эти материалы на новом уровне", – приводит слова Белотелова пресс-служба.