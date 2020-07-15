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Крымские ученые создадут материалы для обработки больших массивов данных
Исследования эффектов в феррит-гранатовых пленках в лаборатории Крымского федерального университета (КФУ) под руководством профессора РАН, доцента МГУ имени... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:29
крымский федеральный университет
открытия - риа наука
казанский (приволжский) федеральный университет
российская академия наук
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353
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крымский федеральный университет, открытия - риа наука, казанский (приволжский) федеральный университет, российская академия наук

Крымские ученые создадут материалы для обработки больших массивов данных

11:29 15.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗдание главного корпуса Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского в Симферополе
Здание главного корпуса Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского в Симферополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Здание главного корпуса Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Исследования эффектов в феррит-гранатовых пленках в лаборатории Крымского федерального университета (КФУ) под руководством профессора РАН, доцента МГУ имени Ломоносова Владимира Белотелова направлены на создание элементов квантовой памяти и устройств хранения и обработки больших массивов данных, сообщила пресс-служба КФУ.
КФУ в ноябре 2019 года впервые получил мегагранты на реализацию двух научных проектов в области агрономии и материаловедения, министерством высшего образования и науки выделено 180 миллионов рублей на 3 года. Один проект направлен на создание исследовательской лаборатории мирового уровня по нанофотонике феррит-гранатовых пленок и структур для нового поколения квантовых устройств.
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"В фотонике для передачи и обработки информации используются фотоны, а в спинтронике для работы с данными используют спины. На мой взгляд, очень важно изучить взаимодействие фотонов со спинами. В Крымском федеральном университете создаются высококачественные магнитные материалы с упорядоченными спинами, а в Москве мы проводим исследования по взаимодействию света с магнитными структурами. У нас возникла идея объединить эти направления и открыть здесь лабораторию, в которой будут создавать и исследовать эти материалы на новом уровне", – приводит слова Белотелова пресс-служба.
Он отметил, что сегодня актуальной является задача ускорения обработки данных, повышения плотности записи и считывания информации. Каждый день приходится обрабатывать огромные потоки данных, и текущие технологии, основанные на электронике, с этим уже не справляются.
Сейчас ученые заняты выращиванием и синтезом монокристаллических тонких ферритов-гранатовых пленок. На их основе можно создавать разные наноструктуры, в которых эффективность взаимодействия света и спинов значительно выше, чем для однородных плёнок. В августе лабораторию оснастят фемтосекундным лазером, который позволит исследовать, как свет воздействует на намагниченность этих материалов, рассказал ученый.
"Если научиться эффективно управлять намагниченностью с помощью света, откроются большие возможности для создания новых сенсорных устройств, устройств обработки и записи информации", – добавил Белотелов.
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