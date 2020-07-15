Совфед ратифицировал соглашение об операциях с драгметаллами в ЕАЭС

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Совфед на заседании в среду ратифицировал Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза ( ЕАЭС ).

Соглашение, внесенное на ратификацию президентом России Владимиром Путиным , создает условия для обеспечения свободного обращения драгоценных металлов и драгоценных камней в рамках ЕАЭС. Оно также призвано позволить сформировать взаимовыгодные торгово-экономические механизмы, ориентированные на создание конкурентных преимуществ входящих в союз государств и их взаимодействие в целях выработки эффективных мер в этой сфере.

В соглашении определяются особенности осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС, и оно распространяется на правоотношения, связанные с деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) при осуществлении таких операций.

Соглашение направлено на сокращение их издержек путем признания пробирных клейм других государств, а также унификацию и гармонизацию госконтроля в области драгметаллов и драгкамней на всей территории союза. Предполагается, что признание клейм позволит сократить финансовые издержки на уплату госпошлин для юрлиц и ИП, а также временные издержки, связанные с необходимостью представления ювелирных и других изделий на опробование, анализ и клеймение.

Документ "позволяет использовать клейма пробирные, которые стоят на изделиях, произведенных в любой другой стране", заявил ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев . По его словам, "в то время, как в настоящий момент для того, чтобы в России, например, продать изделие, произведенное в Республике Армении, требуется его переклеймить в России, данное соглашение будет исключать такую необходимость".