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Совфед ратифицировал соглашение об операциях с драгметаллами в ЕАЭС
Совфед на заседании в среду ратифицировал Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:25
евразийский экономический союз
алексей моисеев
совет федерации рф
владимир путин
экономика
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евразийский экономический союз, алексей моисеев, совет федерации рф, владимир путин, экономика

Совфед ратифицировал соглашение об операциях с драгметаллами в ЕАЭС

11:25 15.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Совфед на заседании в среду ратифицировал Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Соглашение, внесенное на ратификацию президентом России Владимиром Путиным, создает условия для обеспечения свободного обращения драгоценных металлов и драгоценных камней в рамках ЕАЭС. Оно также призвано позволить сформировать взаимовыгодные торгово-экономические механизмы, ориентированные на создание конкурентных преимуществ входящих в союз государств и их взаимодействие в целях выработки эффективных мер в этой сфере.
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В соглашении определяются особенности осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС, и оно распространяется на правоотношения, связанные с деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) при осуществлении таких операций.
Соглашение направлено на сокращение их издержек путем признания пробирных клейм других государств, а также унификацию и гармонизацию госконтроля в области драгметаллов и драгкамней на всей территории союза. Предполагается, что признание клейм позволит сократить финансовые издержки на уплату госпошлин для юрлиц и ИП, а также временные издержки, связанные с необходимостью представления ювелирных и других изделий на опробование, анализ и клеймение.
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Документ "позволяет использовать клейма пробирные, которые стоят на изделиях, произведенных в любой другой стране", заявил ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, "в то время, как в настоящий момент для того, чтобы в России, например, продать изделие, произведенное в Республике Армении, требуется его переклеймить в России, данное соглашение будет исключать такую необходимость".
Соглашением устанавливается порядок отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий, порядок совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа, а также основные требования к государственному контролю (надзору) в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.
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Евразийский экономический союзАлексей МоисеевСовет Федерации РФВладимир ПутинЭкономика
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