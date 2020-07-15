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Эксперт прокомментировал указ Трампа в отношении Китая
Подписание президентом США Дональдом Трампом закона о привлечении КНР к ответственности за ее действия в отношении Гонконга не повлияет на политику Пекина,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:18
юрий тавровский
народно-освободительная армия китая
дональд трамп
си цзиньпин
мид кнр
всекитайское собрание народных представителей
китай
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юрий тавровский, народно-освободительная армия китая, дональд трамп, си цзиньпин, мид кнр, всекитайское собрание народных представителей, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Эксперт прокомментировал указ Трампа в отношении Китая

11:18 15.07.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подписание президентом США Дональдом Трампом закона о привлечении КНР к ответственности за ее действия в отношении Гонконга не повлияет на политику Пекина, Китай пойдет до конца в отстаивании своих национальных интересов, считает руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.
Президент США Дональд Трамп
00:45
Трамп подписал закон об ответственности Китая за действия против Гонконга
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Закон "Об автономии Гонконга" был принят сначала палатой представителей, а в начале июля сенатом США и отправлен на подпись президенту. Документ предусматривает введение санкций в отношении зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение Гонконга как особого административного района Китая. Также Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга.
Служащие устанавливают флаг Китая перед встречей министров транспорта КНР и США
07:19
Китай введет санкции в ответ на закон США по Гонконгу
Как отметил Тавровский, политика США в отношении Гонконга является составной частью холодной войны, которая ведется против Китая уже два года, а подписанный Трампом закон - просто новые "боевые" действия.
Как считает эксперт, подписание Трампом закона о привлечении КНР к ответственности за его действия в отношении Гонконга не повлияет на политику Китая. Тавровский пояснил, что Пекин на завершившейся сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент) сформулировал несколько позиций. В частности, как сказал эксперт, была сформулирована позиция КНР в области экономики, согласно которой Пекин начинает готовиться к затяжной экономической конфронтации с США.
Люди с флагами празднуют принятие парламентом Китая закона о национальной безопасности Гонконга
Вчера, 14:03
Эксперт объяснил принятие закона о безопасности Гонконга
В политической области, как отметил собеседник агентства, позиция Китая заключается одобрении парламентом закона о защите национальной безопасности Гонконга. Кроме этого Тавровский подчеркнул, что председатель КНР и одновременно командующий Народно-освободительной армией Си Цзиньпин встретился в ходе сессии ВСНП с военнослужащими НОАК и призвал их готовиться к худшему сценарию, укреплять боеготовность, защищать национальные интересы.
"Это было беспрецедентное заявление. В совокупности эти решения, оглашенные на третьей сессии (ВСНП), говорят о том, что китайское руководство, китайские элиты утратили иллюзии о возможности договориться с американцами, откупиться от американцев. Китай пойдет до конца в отстаивании своих национальных интересов", - добавил эксперт.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
13 июля, 19:01
Боррель прокомментировал принятие закона о нацбезопасности Гонконга
При этом Тавровский полагает, что, конечно, для Китая могут быть довольно ощутимыми экономические и имиджевые последствия подписания закона Трампом, но Пекин принял решение идти вперед, отбиваться в ходе этой холодной войны. Однако, по словам эксперта, Пекин кроме ответных санкций, может вести какие-то информационные действия, запретить вход американских авианосцев в Гонконг, предпринять зеркальные меры в отношении американского бизнеса в Гонконге.
"Если в торговле с Китаем у Америки колоссальный дефицит, то в торговле с Гонконгом как отдельной таможенной территорией у Америки напротив довольно существенный плюс (профицит - ред.). Китайцы могут сделать так, что этот плюс уменьшится", - добавил он.
В МИД КНР заявили, что Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга, любые попытки США помешать реализации закона о нацбезопасности обречены на провал. Китайская сторона призвала США "исправить свои ошибки и не вводить в действие так называемый закон "Об автономии Гонконга", прекратить любое вмешательство во внутренние дела Китая, включая дела Гонконга". В Пекине отметили, что если Вашингтон будет стоять на своем, то КНР обязательно даст решительный ответ. В том числе, как подчеркнули в министерстве иностранных дел Китая, Пекин осуждает принятие в США закона "Об автономии Гонконга" и намерен ввести санкции в отношении соответствующих американских граждан и организаций.
Посольство Китая в РФ
7 июля, 11:47
В посольстве Китая в России оценили закон о нацбезопасности Гонконга
Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания четырех видов преступлений, совершаемых в Гонконге, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Пекин неоднократно заявлял, что вопрос Гонконга - это внутреннее дело Китая.
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Юрий ТавровскийНародно-освободительная армия КитаяДональд ТрампСи ЦзиньпинМИД КНРВсекитайское собрание народных представителейКитайВашингтон (город)СШАВ мире
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