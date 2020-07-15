Эксперт прокомментировал указ Трампа в отношении Китая

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Закон "Об автономии Гонконга" был принят сначала палатой представителей, а в начале июля сенатом США и отправлен на подпись президенту. Документ предусматривает введение санкций в отношении зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение Гонконга как особого административного района Китая. Также Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга.

Как отметил Тавровский, политика США в отношении Гонконга является составной частью холодной войны, которая ведется против Китая уже два года, а подписанный Трампом закон - просто новые "боевые" действия.

Как считает эксперт, подписание Трампом закона о привлечении КНР к ответственности за его действия в отношении Гонконга не повлияет на политику Китая. Тавровский пояснил, что Пекин на завершившейся сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент) сформулировал несколько позиций. В частности, как сказал эксперт, была сформулирована позиция КНР в области экономики, согласно которой Пекин начинает готовиться к затяжной экономической конфронтации с США.

В политической области, как отметил собеседник агентства, позиция Китая заключается одобрении парламентом закона о защите национальной безопасности Гонконга. Кроме этого Тавровский подчеркнул, что председатель КНР и одновременно командующий Народно-освободительной армией Си Цзиньпин встретился в ходе сессии ВСНП с военнослужащими НОАК и призвал их готовиться к худшему сценарию, укреплять боеготовность, защищать национальные интересы.

"Это было беспрецедентное заявление. В совокупности эти решения, оглашенные на третьей сессии (ВСНП), говорят о том, что китайское руководство, китайские элиты утратили иллюзии о возможности договориться с американцами, откупиться от американцев. Китай пойдет до конца в отстаивании своих национальных интересов", - добавил эксперт.

При этом Тавровский полагает, что, конечно, для Китая могут быть довольно ощутимыми экономические и имиджевые последствия подписания закона Трампом, но Пекин принял решение идти вперед, отбиваться в ходе этой холодной войны. Однако, по словам эксперта, Пекин кроме ответных санкций, может вести какие-то информационные действия, запретить вход американских авианосцев в Гонконг, предпринять зеркальные меры в отношении американского бизнеса в Гонконге.

"Если в торговле с Китаем у Америки колоссальный дефицит, то в торговле с Гонконгом как отдельной таможенной территорией у Америки напротив довольно существенный плюс (профицит - ред.). Китайцы могут сделать так, что этот плюс уменьшится", - добавил он.

МИД КНР заявили, что Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга, любые попытки США помешать реализации закона о нацбезопасности обречены на провал. Китайская сторона призвала США "исправить свои ошибки и не вводить в действие так называемый закон "Об автономии Гонконга", прекратить любое вмешательство во внутренние дела Китая, включая дела Гонконга". В Пекине отметили, что если Вашингтон будет стоять на своем, то КНР обязательно даст решительный ответ. В том числе, как подчеркнули в министерстве иностранных дел Китая, Пекин осуждает принятие в США закона "Об автономии Гонконга" и намерен ввести санкции в отношении соответствующих американских граждан и организаций.