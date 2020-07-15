СР намерена голосовать против поправок о многодневном голосовании

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутаты "Справедливой России" будут голосовать против поправок о многодневном голосовании во время выборов различных уровней в РФ, заявил лидер партии Сергей Миронов.
Как сообщил ранее РИА Новости зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов, профильный комитет одобрил поправки о распространении практики трехдневного голосования на выборах всех уровней. Изменения, по его словам, были внесены к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах. Документ касается только тех членов избирательных комиссий, которые были назначены по предложению этих партий. Автором инициативы выступил занимавший в то время пост президента Дмитрий Медведев.
"Сразу хочу сказать, что фракция "Справедливая Россия" во втором чтении будет голосовать против этого законопроекта", - сказал Миронов журналистам.
"Что такое предлагаемое трехдневное голосование? Это облегченная форма досрочного голосования, против которого мы выступали, выступаем и будем выступать, потому что именно во время досрочного голосования идут все фальсификации. Я вас уверяю, после того, как этот законопроект будет принят, любые выборы у нас будут идти со скандалами. И легитимность этих выборов будет всегда подвергаться сомнению", - пояснил лидер партии.
Миронов отметил, что отнесся бы с пониманием к многодневному голосованию в период пандемии, но норма закона говорит о том, что такая форма будет применяться всегда. "Мы категорически против", - подчеркнул он.