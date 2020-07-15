СР намерена голосовать против поправок о многодневном голосовании

"Что такое предлагаемое трехдневное голосование? Это облегченная форма досрочного голосования, против которого мы выступали, выступаем и будем выступать, потому что именно во время досрочного голосования идут все фальсификации. Я вас уверяю, после того, как этот законопроект будет принят, любые выборы у нас будут идти со скандалами. И легитимность этих выборов будет всегда подвергаться сомнению", - пояснил лидер партии.