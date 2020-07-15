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Совфед одобрил закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса
Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:07
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
совет федерации рф, общество

Совфед одобрил закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса

11:19 15.07.2020 (обновлено: 12:07 15.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.
Согласно документу, пенсионеры, получающие пенсии по старости, инвалидности или пенсии по потере кормильца в размере менее двух минимальных размеров оплаты труда, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 миллиона рублей. Рассрочка будет предоставляться не более чем на два года и не позднее, чем до 1 июля 2022 года. Для получения рассрочки у такого гражданина не должно быть иных доходов, кроме пенсии, также в его собственности не должно быть иной недвижимости, кроме той, где он проживает.
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В законе отмечается, что рассрочка предполагает ежемесячное погашение долга равными частями, при нарушении графика платежей она отменяется и дальнейшее исполнительное производство осуществляется в общем порядке.
Кроме того, закон предполагает, что на время рассрочки должникам запрещается становиться поручителями, выдавать гарантии и продавать или отчуждать свое имущество; юрлицам - выплачивать дивиденды и совершать иные платежи по эмиссионным ценным бумагам, распределять прибыль между учредителями.
Также до конца этого года приставы не смогут изымать и арестовывать движимое имущество должников по месту их жительства или пребывания (исключение не касается автомобилей, мотоциклов, мопедов, квадроциклов и других самоходных машин).
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Авторы также предлагают для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей ввести годовую рассрочку взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности не превышает 15 миллионов рублей.
Рассрочка не действует для долгов в части возмещения вреда здоровью, компенсации морального вреда, выплате выходных пособий и зарплате. Послабление можно будет получить не более чем на год и не позднее чем до 1 августа 2021 года. Также в документе уточняется, что на внесудебную рассрочку не смогут рассчитывать компании и ИП, которые попадают под действие моратория на банкротство: они получают рассрочку через суд.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что пока в отношении лиц, получивших поддержку от государства, продолжают применяться принудительные меры по изъятию доходов, иных денежных средств и имущества. В частности, на принудительном исполнении в ФССП России находятся исполнительные производства о взыскании налогов, сборов или кредитной задолженности в отношении должников – организаций и индивидуальных предпринимателей – в количестве более 2,7 миллиона рублей с суммой задолженности более 870 миллиардов рублей, из них кредиты – на сумму более 630 миллиардов рублей. В отношении физических лиц, являющихся получателями пенсии по старости, пенсии по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца и не имеющих иных источников доходов – 1,6 миллиона рублей на сумму более 340 миллиардов рублей, из которых кредиты более 332 миллиарда рублей.
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