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Церемония награждения лауреатов премии "Золотой Меркурий"
28 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет торжественную онлайн-церемонию награждения лауреатов Национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" по итогам 2019 года.
2020-07-15T11:10
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1574372654.jpg?1594800632
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Церемония награждения лауреатов премии "Золотой Меркурий"

11:10 15.07.2020
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28 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет торжественную онлайн-церемонию награждения лауреатов Национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" по итогам 2019 года.
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Церемонию откроет президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей КАТЫРИН.

Конкурс Национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" с 2004 года ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой РФ при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации.
Цель конкурса - содействие развитию предпринимательства в России, обеспечение возможности предпринимателям представить лучшие образцы продукции и услуг, передовые отечественные бизнес-модели, а также пропаганда социальной ответственности бизнеса, укрепление традиций российского предпринимательства, формирование уважительного отношения общества к бизнесу.
Конкурс проводится среди российских малых предприятий и предприятий-экспортеров на безвозмездной основе. Предприятия не платят взносы за участие и не несут дополнительных расходов на экспертизу. Победители определяются в номинациях: лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства, в сфере строительства, в сфере производства потребительской продукции, в сфере услуг, в агропромышленном комплексе, в сфере инновационной деятельности, а также в номинациях: лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства, в сфере производства потребительской продукции, в сфере услуг, в сфере международного инновационного сотрудничества. Отдельное внимание уделяется номинации "Лучшее семейное предприятие России". В этом году, несмотря на сложную эпидемиологическую и экономическую ситуацию, в конкурсе приняли участие 44 региона страны, представившие на федеральном этапе своих лучших предпринимателей. В онлайн-формате будут названы победители и лауреаты Национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий". Церемония пройдет с приветствиями и обращениями официальных лиц, с участием артистов и концертной программой. Посмотреть церемонию в свободном доступе и узнать о победителях можно на сайтах МИА "Россия сегодня" и ТПП РФ.

Дополнительная информация: kba@tpprf.ru, eas@tpprf.ru

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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