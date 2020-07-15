Церемония награждения лауреатов премии "Золотой Меркурий"

Церемонию откроет президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей КАТЫРИН.Конкурс Национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" с 2004 года ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой РФ при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации.Цель конкурса - содействие развитию предпринимательства в России, обеспечение возможности предпринимателям представить лучшие образцы продукции и услуг, передовые отечественные бизнес-модели, а также пропаганда социальной ответственности бизнеса, укрепление традиций российского предпринимательства, формирование уважительного отношения общества к бизнесу.Конкурс проводится среди российских малых предприятий и предприятий-экспортеров на безвозмездной основе. Предприятия не платят взносы за участие и не несут дополнительных расходов на экспертизу. Победители определяются в номинациях: лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства, в сфере строительства, в сфере производства потребительской продукции, в сфере услуг, в агропромышленном комплексе, в сфере инновационной деятельности, а также в номинациях: лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства, в сфере производства потребительской продукции, в сфере услуг, в сфере международного инновационного сотрудничества. Отдельное внимание уделяется номинации "Лучшее семейное предприятие России". В этом году, несмотря на сложную эпидемиологическую и экономическую ситуацию, в конкурсе приняли участие 44 региона страны, представившие на федеральном этапе своих лучших предпринимателей. В онлайн-формате будут названы победители и лауреаты Национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий". Церемония пройдет с приветствиями и обращениями официальных лиц, с участием артистов и концертной программой. Посмотреть церемонию в свободном доступе и узнать о победителях можно на сайтах МИА "Россия сегодня" и ТПП РФ.