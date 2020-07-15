Совфед проконтролирует погашение экологического ущерба от ЧП в Норильске

"Я прошу дать поручение бюджетному комитету, (вице-спикеру СФ) Николаю Журавлеву проконтролировать, чтобы не был нанесен ущерб бюджету Красноярского края - и региональному, и местному. Раз уж допустили такую ситуацию, то тогда за счет акционеров, за счет прибыли (надо возмещать урон экологии), но не в ущерб бюджетам. Надо отработать механизм таким образом, чтобы бюджет Красноярского края не пострадал", - заявила она.

Спикер СФ отметила, что контроль потребуется и за тем, как эти средства расходуются, как ликвидируются последствия экологической катастрофы.

"Что касается выплаты этой большой суммы за нанесенный экологический вред, то это объяснимо, поскольку нанесен колоссальный экологический ущерб природе. Не один год потребуется, чтобы ликвидировать его. Нанесен ущерб, в том числе, рекам, а это федеральные территории", - подчеркнула Матвиенко.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.

Сенатор от Красноярского края Андрей Клишас заявил, в свою очередь, что в среду Госдума рассматривает поправки в Бюджетный кодекс, которые позволяют отправлять платежи на погашение экологического вреда сразу в федеральный бюджет, минуя муниципальные бюджеты.

"Это достаточно серьезная сумма. В результате федеральное правительство, видимо, берет на себя в дальнейшем полную ответственность за ликвидацию всех последствий, получив сумму, предназначенную для компенсации ущерба окружающей среде?" - заявил парламентарий.

Клишас подчеркнул, что может получиться так, что в результате "Норникель" отнесет это на себестоимость, уменьшится налогооблагаемая база и, по расчетам минфина Красноярского края, региональный бюджет потеряет около 20 миллиардов рублей.

"Прошу дать поручение комитету по бюджету. У нас должно быть четкое понимание, как защищен бюджет Красноярского края и какие правительство будет принимать меры, направленные на то, чтобы ущерб окружающей среде действительно был компенсирован", - заявил сенатор.