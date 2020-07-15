С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Эрмитаж и Русский музей вновь открылись для посетителей, при этом любителям искусства придется соблюдать санитарные нормы: для них введены сеансы и специальные маршруты, использование защитных масок обязательно.

В среду возобновляет прием посетителей Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа и Главный штаб. Другие экспозиционные комплексы откроются ориентировочно с 1 августа.

"Эрмитаж разработал несколько маршрутов, которые дают возможность познакомиться с основными экспозициями музея и шедеврами коллекции, но позволяют сделать разный акцент при осмотре", - сообщает музей.

Пока посетителям будут предложены три обзорных маршрута: два - по главному музейному комплексу и один - по Главному штабу. Желающие совершить "классический" визит в Эрмитаж – увидеть парадные залы, а также шедевры западноевропейского изобразительного искусства – могут выбрать маршрут №1 (вход в сторону Иорданской лестницы). Для тех, кому больше интересен Зимний дворец как резиденция российских императоров, рекомендуется маршрут №2 (вход в сторону Церковной лестницы). Оба маршрута включают посещение экспозиций западноевропейского искусства в Старом и Новом Эрмитаже, а также залы искусства Античного мира и Древнего Египта.

В Главном штабе посетители увидят одну из лучших в мире коллекций живописи импрессионистов и постимпрессионистов: знаменитая галерея памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых, где представлены работы Матисса, Пикассо, Дени и многих других. В маршрут входят залы памяти Карла Фаберже, Музей Гвардии и экспозиция "Министерство иностранных дел России", посетители также смогут познакомиться с искусством XX-XXI веков и посмотреть временную выставку "Студия 44. Анфилада".

С 23 июля для посетителей будет доступен специальный маршрут по Золотой кладовой Галереи драгоценностей Эрмитажа, где представлены Сибирская коллекция Петра Первого, скифское и сарматское золото, изделия мастеров Древней Греции и стран Востока. В дополнение к экскурсии в Золотую кладовую, можно познакомиться с экспозициями, посвященными культуре кочевников Алтая и Южной Сибири. Посетителям будут доступны такие археологические комплексы, как Аржан-2, Урарту, а также Восточный рыцарский зал (оружейное искусство Востока).

Посещение Главного музейного комплекса и Главного штаба будет ограничено двумя часами, кроме того, движение по экспозициям – строго в одном направлении. В перерывах между сеансами в залах будет проводиться санитарная обработка и проветривание. Проход в Эрмитаж будет осуществляться по электронным билетам. Все посетители и работники музея должны носить маски и перчатки, а также соблюдать необходимую дистанцию. Посещение музея будет организовано по сеансам. Они в обоих комплексах будут начинаться в 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 и 19.00.

Как отмечается в сообщении, Эрмитаж вынужден временно сократить список категорий посетителей, которым музей предоставляет право льготного или бесплатного посещения. "Эти меры продиктованы правилами санитарной безопасности – очная проверка документов, подтверждающих льготы, повысит риск заражения как для посетителей, так и для сотрудников. Как только ситуация позволит, музей будет постепенно возвращаться к своей прежней социальной политике", - говорится в сообщении музея.

В частности, с 15 июля музей бесплатно смогут посетить герои Советского Союза, Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы независимо от гражданства. С 1 августа каждый третий четверг месяца музей смогут бесплатно посетить дети, студенты (курсанты) и многодетные семьи.

Михайловский дворец и корпус Бенуа, которые входят в комплекс Государственного Русского музея, также открылись в среду. Для посетителей разработана система сеансов, позволяющая каждые 20 минут принимать по 10 человек. После того как будут проанализированы посещаемость в первые дни, а также отношение любителей искусства к установленным ограничениям, количество сеансов предполагается увеличить.

Использование защитных масок обязательно как для сотрудников, так и для посетителей Русского музея, которые могут приобрести их в вендинговых аппаратах во входной зоне. При входе также установлены тепловизоры для бесконтактного измерения температуры. Маршруты для посетителей, которым придется соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, разработаны так, чтобы избежать пересечения людей.

Билеты в Русский музей приобретаются только в онлайн-режиме. При этом сохранены все федеральные льготы, установленные российским законодательством. Для всех льготных категорий посетителей, включая тех, кто имеет право на бесплатный вход, предусмотрен каждый первый сеанс в дни работы музея. Стоимость билетов остается прежней.

По оценке гендиректора Русского музея Владимира Гусева, администрация музея надеется на "сознательность людей", поскольку нет возможности проконтролировать точное соблюдение всех санитарных норм каждым посетителем. Предполагается, что с учетом установленных ограничений Русский музей ежедневно сможет принимать 250-300 человек, что примерно в 10 раз меньше количества посетителей до пандемии.