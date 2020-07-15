Казахстан консультируется с ВОЗ по случаям пневмонии в стране

"Мы сейчас ведем переговоры с международными организациями, со Всемирной организацией здравоохранения, потому что на сегодняшний день по рекомендациям ВОЗ в статистику (по коронавирусу - ред.) идут только случаи, имеющие ПЦР-положительный результат", - сказала Бюрабекова на брифинге.