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Казахстан консультируется с ВОЗ по случаям пневмонии в стране
Министерство здравоохранения проводит консультации со Всемирной организацией здравоохранения о том, как вести учет случаев пневмонии на фоне ситуации с... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:58
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Казахстан консультируется с ВОЗ по случаям пневмонии в стране

10:58 15.07.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 15 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения проводит консультации со Всемирной организацией здравоохранения о том, как вести учет случаев пневмонии на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила в среду заместитель министра здравоохранения республики Людмила Бюрабекова.
Известный казахстанский нейрохирург Мынжылкы Бердиходжаев на своей странице в Facebook опубликовал видеозапись, на которой призвал министерство здравоохранения Казахстана регистрировать случаи пневмонии, которую можно назвать атипичной, как коронавирус. Он заявил, что официальная статистика не соответствует действительности. Врач уверен, что вспышка атипичной пневмонии в республике вызвана коронавирусом.
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"Мы сейчас ведем переговоры с международными организациями, со Всемирной организацией здравоохранения, потому что на сегодняшний день по рекомендациям ВОЗ в статистику (по коронавирусу - ред.) идут только случаи, имеющие ПЦР-положительный результат", - сказала Бюрабекова на брифинге.
Она сообщила, что Казахстан сделал соответствующий запрос. "Получим ответ от ВОЗ и путем переговоров мы придем к тем данным, которые необходимо учитывать. У каждой страны свой путь в статистике и учете, мы его хотим привести в единообразие и уже двигаться со всеми странами", - сказала Бюрабекова.
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В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 759 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 63 514. Количество выздоровевших пациентов превышает 35,9 тысячи. В стране зафиксировано 396 случаев смерти от коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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