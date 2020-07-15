Совфед попросит МИД отреагировать на ситуацию с RT в странах Балтии

"Будет правильно, если мы направим в МИД обращение, чтобы была адекватная реакция по отношению к тем, кто принимает такие антиправовые решения в нарушение международных обязательств, в нарушение демократии. Надеемся, что реакция все-таки будет адекватная, а не просто осуждение", - заявила она.