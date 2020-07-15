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Совфед попросит МИД отреагировать на ситуацию с RT в странах Балтии
Совет Федерации направит обращение в МИД РФ с просьбой отреагировать на ситуацию с RT и Sputnik в странах Балтии, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко в среду... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:51
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валентина матвиенко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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телеканал rt, sputnik, валентина матвиенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет федерации рф, евросоюз, дмитрий киселев, алексей пушков, эстония, латвия, в мире

Совфед попросит МИД отреагировать на ситуацию с RT в странах Балтии

10:51 15.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT
Офис телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
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Офис телеканала RT. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Совет Федерации направит обращение в МИД РФ с просьбой отреагировать на ситуацию с RT и Sputnik в странах Балтии, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко в среду на заседании верхней палаты российского парламента.
"Будет правильно, если мы направим в МИД обращение, чтобы была адекватная реакция по отношению к тем, кто принимает такие антиправовые решения в нарушение международных обязательств, в нарушение демократии. Надеемся, что реакция все-таки будет адекватная, а не просто осуждение", - заявила она.
Офис телеканала RT
10 июля, 08:00
Запрет вещания RT: как Запад разучился работать против России
Так Матвиенко отреагировала на выступление главы временной комиссии СФ по информационной политике Алексея Пушкова, который сообщил, что комиссия считает необходимым введение персональных санкций в отношении представителей властей стран Балтии, принимавших решение по RT и Sputnik.
Ранее литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране. По словам председателя комиссии, запрет распространяется на RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary. Вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запретила и Латвия, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.
При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии является возмутительным и неправомочным шагом.
Ранее в Эстонии была запрещена деятельность агентства Sputnik.
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10 июля, 22:50
"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
730002
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Телеканал RTSputnikВалентина МатвиенкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Федерации РФЕвросоюзДмитрий КиселевАлексей ПушковЭстонияЛатвияВ мире
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