Совфед попросит МИД отреагировать на ситуацию с RT в странах Балтии

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Совет Федерации направит обращение в МИД РФ с просьбой отреагировать на ситуацию с RT и Sputnik в странах Балтии, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко в среду на заседании верхней палаты российского парламента.
"Будет правильно, если мы направим в МИД обращение, чтобы была адекватная реакция по отношению к тем, кто принимает такие антиправовые решения в нарушение международных обязательств, в нарушение демократии. Надеемся, что реакция все-таки будет адекватная, а не просто осуждение", - заявила она.
Так Матвиенко отреагировала на выступление главы временной комиссии СФ по информационной политике Алексея Пушкова, который сообщил, что комиссия считает необходимым введение персональных санкций в отношении представителей властей стран Балтии, принимавших решение по RT и Sputnik.
Ранее литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране. По словам председателя комиссии, запрет распространяется на RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary. Вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запретила и Латвия, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.
При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии является возмутительным и неправомочным шагом.
Ранее в Эстонии была запрещена деятельность агентства Sputnik.