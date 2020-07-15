СК назвал причину пожара в жилом доме в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Хлопок бытового газа произошел в квартире пятиэтажки в Московском районе Петербурга, откуда при пожаре была госпитализирована женщина с ожогами 70% тела, сообщает пресс-служба городского ГСУСК РФ, организовавшего доследственную проверку.
Как сообщало ГУМЧС РФ по Петербургу, в среду около 07.54 мск поступила информация о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на Краснопутиловской улице, 108. Горела трехкомнатная квартира на площади 80 квадратных метров. Оттуда была госпитализирована женщина с ожогами 70% поверхности тела, еще 20 жильцов дома эвакуированы.
"Утром 15 июля… в одной из квартир дома 108 по Краснопутиловской улице произошел хлопок бытового газа, в результате которого пострадала местная жительница. По данному факту следственными органами… проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении следственного управления. Сейчас следственно-оперативная группа осматривает место происшествия.
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Прокуратура Петербурга в свою очередь сообщила, что с ее стороны также организована проверка по факту происшествия. "Прокуратура оценит соблюдение законодательства при эксплуатации газового оборудования. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.
Как сообщали очевидцы произошедшего в соцсетях, они услышали сильный хлопок около 8.00, через несколько минут к дому приехали пожарные, несколько "скорых", машины реанимации и газовщики. На опубликованных фотографиях видно, что в квартире на первом этаже оказались выбиты рамы. На проезжей части рядом с домом валяется строительный мусор.