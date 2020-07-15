СК назвал причину пожара в жилом доме в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Хлопок бытового газа произошел в квартире пятиэтажки в Московском районе Хлопок бытового газа произошел в квартире пятиэтажки в Московском районе Петербурга , откуда при пожаре была госпитализирована женщина с ожогами 70% тела, сообщает пресс-служба городского ГСУСК РФ, организовавшего доследственную проверку.

Как сообщало ГУМЧС РФ по Петербургу, в среду около 07.54 мск поступила информация о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на Краснопутиловской улице, 108. Горела трехкомнатная квартира на площади 80 квадратных метров. Оттуда была госпитализирована женщина с ожогами 70% поверхности тела, еще 20 жильцов дома эвакуированы.

"Утром 15 июля… в одной из квартир дома 108 по Краснопутиловской улице произошел хлопок бытового газа, в результате которого пострадала местная жительница. По данному факту следственными органами… проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении следственного управления. Сейчас следственно-оперативная группа осматривает место происшествия.

Прокуратура Петербурга в свою очередь сообщила, что с ее стороны также организована проверка по факту происшествия. "Прокуратура оценит соблюдение законодательства при эксплуатации газового оборудования. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.