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СК назвал причину пожара в жилом доме в Петербурге
Хлопок бытового газа произошел в квартире пятиэтажки в Московском районе Петербурга, откуда при пожаре была госпитализирована женщина с ожогами 70% тела,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:58
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

СК назвал причину пожара в жилом доме в Петербурге

10:50 15.07.2020 (обновлено: 10:58 15.07.2020)
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© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург Пожар в Московском районе Санкт-Петербурга
Пожар в Московском районе Санкт-Петербурга
© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Пожар в Московском районе Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Хлопок бытового газа произошел в квартире пятиэтажки в Московском районе Петербурга, откуда при пожаре была госпитализирована женщина с ожогами 70% тела, сообщает пресс-служба городского ГСУСК РФ, организовавшего доследственную проверку.
Как сообщало ГУМЧС РФ по Петербургу, в среду около 07.54 мск поступила информация о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на Краснопутиловской улице, 108. Горела трехкомнатная квартира на площади 80 квадратных метров. Оттуда была госпитализирована женщина с ожогами 70% поверхности тела, еще 20 жильцов дома эвакуированы.
"Утром 15 июля… в одной из квартир дома 108 по Краснопутиловской улице произошел хлопок бытового газа, в результате которого пострадала местная жительница. По данному факту следственными органами… проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении следственного управления. Сейчас следственно-оперативная группа осматривает место происшествия.
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Прокуратура Петербурга в свою очередь сообщила, что с ее стороны также организована проверка по факту происшествия. "Прокуратура оценит соблюдение законодательства при эксплуатации газового оборудования. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.
Как сообщали очевидцы произошедшего в соцсетях, они услышали сильный хлопок около 8.00, через несколько минут к дому приехали пожарные, несколько "скорых", машины реанимации и газовщики. На опубликованных фотографиях видно, что в квартире на первом этаже оказались выбиты рамы. На проезжей части рядом с домом валяется строительный мусор.
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Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
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