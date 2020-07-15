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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574371128.html
В Москве выявили 628 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в РФ зафиксировано в Москве — 628, Санкт-Петербурге — 264, Свердловской области — 263, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
свердловская область
санкт-петербург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694966_1142:0:2939:1011_1400x0_80_0_0_012cb6719d01f4328bfc3f5c3cec1175.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, москва, свердловская область, санкт-петербург

В Москве выявили 628 новых случаев COVID-19

10:47 15.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в РФ зафиксировано в Москве — 628, Санкт-Петербурге — 264, Свердловской области — 263, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 628, 2. Санкт-Петербург 264, 3. Свердловская область 263", - говорится в сообщении.
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