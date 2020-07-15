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В китайской провинции наводнения затронули более 6,4 миллиона жителей
Более 6,42 миллиона человек пострадали в результате наводнений из-за обильных дождей в провинции Цзянси на юго-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа со... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:33
2020-07-15T10:33
цзянси
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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цзянси, си цзиньпин, китай, в мире
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Более 6,42 миллиона человек пострадали в результате наводнений из-за обильных дождей в провинции Цзянси
на юго-востоке Китая
, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на штаб командования провинции по контролю за наводнениями и засухой.
Сообщается, что ливень, который начался чуть больше недели назад, 6 июля, уничтожил почти 584 тысячи гектаров посевов сельскохозяйственных культур и привел к эвакуации 654 тысяч жителей провинции.
Отмечается, что ущерб от ливней оценивается приблизительно в 1,7 миллиарда долларов.
Ранее в воскресенье Штаб командования по контролю за наводнениями и засухой КНР повысил уровень реагирования на ЧС из-за наводнений на большей части территории страны с III до II.
В Китае действует четырехуровневая система экстренного реагирования на наводнения, наивысшим является I уровень. В последние недели из-за непрекращающихся проливных дождей в десятках рек Китая уровень воды приблизился или достиг критической отметки, в том числе в реке Янцзы.
По данным агентства Синьхуа, в период с 4 июля уровень воды в 212 реках по всей стране превысил критическую отметку, уровень воды в 19 реках побил исторические рекорды. Уровень воды в озере Тайху, третьем по величине пресноводном озере страны, уже 15 дней подряд держится выше опасного.
Председатель КНР Си Цзиньпин
дал поручение принять все меры для спасения людей и обеспечения безопасности их собственности.