В китайской провинции наводнения затронули более 6,4 миллиона жителей

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 6,42 миллиона человек пострадали в результате наводнений из-за обильных дождей в провинции Более 6,42 миллиона человек пострадали в результате наводнений из-за обильных дождей в провинции Цзянси на юго-востоке Китая , сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на штаб командования провинции по контролю за наводнениями и засухой.

Сообщается, что ливень, который начался чуть больше недели назад, 6 июля, уничтожил почти 584 тысячи гектаров посевов сельскохозяйственных культур и привел к эвакуации 654 тысяч жителей провинции.

Отмечается, что ущерб от ливней оценивается приблизительно в 1,7 миллиарда долларов.

Ранее в воскресенье Штаб командования по контролю за наводнениями и засухой КНР повысил уровень реагирования на ЧС из-за наводнений на большей части территории страны с III до II.

В Китае действует четырехуровневая система экстренного реагирования на наводнения, наивысшим является I уровень. В последние недели из-за непрекращающихся проливных дождей в десятках рек Китая уровень воды приблизился или достиг критической отметки, в том числе в реке Янцзы.

По данным агентства Синьхуа, в период с 4 июля уровень воды в 212 реках по всей стране превысил критическую отметку, уровень воды в 19 реках побил исторические рекорды. Уровень воды в озере Тайху, третьем по величине пресноводном озере страны, уже 15 дней подряд держится выше опасного.