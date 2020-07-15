Во Владимирской области число случаев COVID-19 выросло до 5048

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 (мск) 15 июля 2020 года лабораторно подтверждено 42 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5048 случаев заболевания", - говорится в сообщении.