https://ria.ru/20200715/1574368691.html
Во Владимирской области число случаев COVID-19 выросло до 5048
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 42, до 5048, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:01
2020-07-15T10:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимирская область
ковровский район
александровский район
юрьев-польский
общество
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владимирская область
ковровский район
александровский район
юрьев-польский
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимирская область, ковровский район, александровский район, юрьев-польский, общество