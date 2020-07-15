В России впервые выделили антитела к коронавирусу

"Для этого были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, полученные антитела способны блокировать взаимодействие вируса и мембранного белка АСЕ2 и, соответственно, предотвращать его проникновение в клетки человека. Дальнейшие исследования в этом направлении помогут создать препараты для специфической терапии и профилактики коронавирусного заболевания.