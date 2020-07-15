В России впервые выделили антитела к коронавирусу

НОВОСИБИРСК, 15 июл — РИА Новости. Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН первыми в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2. Об этом РИА Новости сообщила советник по перспективным проектам председателя СО РАН Ольга Дорохова.
"Для этого были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов", — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, полученные антитела способны блокировать взаимодействие вируса и мембранного белка АСЕ2 и, соответственно, предотвращать его проникновение в клетки человека. Дальнейшие исследования в этом направлении помогут создать препараты для специфической терапии и профилактики коронавирусного заболевания.
"Кроме того, полученные материалы позволят исследовать особенности защитного иммунитета при коронавирусной инфекции и будут востребованы при совершенствовании вакцин", — добавила Дорохова.
Лаборатория иммуногенетики ИМКБ СО РАН под руководством доктора биологических наук Александра Таранина занимается созданием средств молекулярной диагностики и терапии заболеваний, функциональным анализом белков человека, а также реконструкцией молекулярной эволюции иммунной системы.