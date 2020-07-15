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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574368607.html
В России впервые выделили антитела к коронавирусу
Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН первыми в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2. Об... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:59
российская академия наук
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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Конечно это очень хорошо,но вот хотелось бы узнать когда народ лечить начнете.А то с вашими устаревшими бюрократическими действиями лекарство появится в следующем веке.
82
ребята, три месяца громких заявлений...мы все поняли, вы молодцы...лекарство когда в аптеке появится?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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российская академия наук, коронавирус в россии

В России впервые выделили антитела к коронавирусу

10:01 15.07.2020 (обновлено: 14:59 15.07.2020)
83604
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 15 июл — РИА Новости. Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН первыми в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2. Об этом РИА Новости сообщила советник по перспективным проектам председателя СО РАН Ольга Дорохова.
"Для этого были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов", — рассказала собеседница агентства.
Тестирование на наличие антител к COVID-19
12 июля, 20:03Распространение нового коронавируса
Немецкие ученые установили, что переболевшие COVID-19 теряют антитела
По ее словам, полученные антитела способны блокировать взаимодействие вируса и мембранного белка АСЕ2 и, соответственно, предотвращать его проникновение в клетки человека. Дальнейшие исследования в этом направлении помогут создать препараты для специфической терапии и профилактики коронавирусного заболевания.

"Кроме того, полученные материалы позволят исследовать особенности защитного иммунитета при коронавирусной инфекции и будут востребованы при совершенствовании вакцин", — добавила Дорохова.

Лаборатория иммуногенетики ИМКБ СО РАН под руководством доктора биологических наук Александра Таранина занимается созданием средств молекулярной диагностики и терапии заболеваний, функциональным анализом белков человека, а также реконструкцией молекулярной эволюции иммунной системы.
Лама в древнем городе Мачу-Пикчу, Перу
13 июля, 14:17РИА Наука
Ученые получили антитела к коронавирусу из крови лам
5325692411
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Распространение нового коронавирусаРоссийская академия наукКоронавирус в России
Популярные комментарии
Конечно это очень хорошо,но вот хотелось бы узнать когда народ лечить начнете.А то с вашими устаревшими бюрократическими действиями лекарство появится в следующем веке.
15 июля, 10:57
wity.dronow.61
35500141
ребята, три месяца громких заявлений...мы все поняли, вы молодцы...лекарство когда в аптеке появится?
15 июля, 11:11
mmaxx-rumm
28310126
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