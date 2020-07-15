https://ria.ru/20200715/1574368032.html
В Петербурге при пожаре в жилом доме пострадал один человек
В Московском районе Петербурга загорелась квартира в пятиэтажке, пострадала женщина, сообщает городское управление МЧС. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T09:46
2020-07-15T14:05
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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4
санкт-петербург
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл — РИА Новости. В Московском районе Петербурга загорелась квартира в пятиэтажке, пострадала женщина, сообщает городское управление МЧС.
По данным ведомства, сообщение о пожаре в доме 108 по Краснопутиловской улице поступило в 7:54. Горела трехкомнатная квартира на первом этаже.
Из квартиры пожарные вынесли женщину. Ее госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ожогами 70 процентов тела.
В целом из дома эвакуировали 20 человек. Около 8:30 пожар локализовали.
Как сообщают очевидцы, около восьми утра они услышали сильный хлопок, через несколько минут к дому приехали пожарные, несколько скорых, в том числе машины реанимации, и газовщики. На фото и видео, опубликованных в соцсетях, видно, что в квартире на первом этаже выбиты рамы, из окон вырывается пламя, проезжая часть рядом усыпана обломками.
В МЧС причину пожара пока не назвали.