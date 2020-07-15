В Петербурге при пожаре в жилом доме пострадал один человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл — РИА Новости. В Московском районе Петербурга загорелась квартира в пятиэтажке, пострадала женщина, сообщает городское управление МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в доме 108 по Краснопутиловской улице поступило в 7:54. Горела трехкомнатная квартира на первом этаже.

Из квартиры пожарные вынесли женщину. Ее госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ожогами 70 процентов тела.

В целом из дома эвакуировали 20 человек. Около 8:30 пожар локализовали.

Как сообщают очевидцы, около восьми утра они услышали сильный хлопок, через несколько минут к дому приехали пожарные, несколько скорых, в том числе машины реанимации, и газовщики. На фото и видео, опубликованных в соцсетях, видно, что в квартире на первом этаже выбиты рамы, из окон вырывается пламя, проезжая часть рядом усыпана обломками.