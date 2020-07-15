В Совфеде выявили новый случай коронавируса

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. У одного из сенаторов получен положительный тест на коронавирус, он лечится дома с прошлой недели, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
"У одного из сенаторов на прошлой неделе тест дал положительный результат, он лечится дома, чувствует себя хорошо", - сказал он.
Также из дома работают ещё трое сенаторов, сообщил Тимченко. По его словам, тест на COVID у них отрицательный, но поскольку температура повышена, они приняли решение не подвергать опасности своих коллег и не приходить на заседание Совфеда.
В среду сенаторы соберутся на заседание, в нем принимают участие те, у кого тест на коронавирус отрицательный и у кого хорошее самочувствие.
"Все сенаторы, которые сдавали тесты перед сегодняшним заседанием, получили отрицательные результаты", - сказал Тимченко.
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