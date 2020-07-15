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Распространение нового коронавируса
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В Совфеде выявили новый случай коронавируса
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. У одного из сенаторов получен положительный тест на коронавирус, он лечится дома с прошлой недели, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T09:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вячеслав тимченко
совет федерации рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вячеслав тимченко, совет федерации рф, политика

В Совфеде выявили новый случай коронавируса

09:28 15.07.2020 (обновлено: 09:44 15.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. У одного из сенаторов получен положительный тест на коронавирус, он лечится дома с прошлой недели, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
"У одного из сенаторов на прошлой неделе тест дал положительный результат, он лечится дома, чувствует себя хорошо", - сказал он.
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Также из дома работают ещё трое сенаторов, сообщил Тимченко. По его словам, тест на COVID у них отрицательный, но поскольку температура повышена, они приняли решение не подвергать опасности своих коллег и не приходить на заседание Совфеда.
В среду сенаторы соберутся на заседание, в нем принимают участие те, у кого тест на коронавирус отрицательный и у кого хорошее самочувствие.
"Все сенаторы, которые сдавали тесты перед сегодняшним заседанием, получили отрицательные результаты", - сказал Тимченко.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вячеслав ТимченкоСовет Федерации РФПолитика
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