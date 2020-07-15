В Совфеде выявили новый случай коронавируса

"У одного из сенаторов на прошлой неделе тест дал положительный результат, он лечится дома, чувствует себя хорошо", - сказал он.

Также из дома работают ещё трое сенаторов, сообщил Тимченко. По его словам, тест на COVID у них отрицательный, но поскольку температура повышена, они приняли решение не подвергать опасности своих коллег и не приходить на заседание Совфеда.