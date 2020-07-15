Производитель "Авента-М" рассказал о тестировании аппаратов

"После инцидентов с пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурге мы оперативно создали специальную комиссию для дополнительного технического исследования аппаратов ИВЛ "Авента-М". Созданная комиссия провела тестирования, при которых аппарат подвергался более высоким нагрузкам на аварийных режимах: при повышенных температурах, при значительном повышенном и пониженном напряжении сети производилась отработка возможных нештатных режимов работы. Ни один из опробованных сценариев не привел к возникновению опасной ситуации", - сказал Зверев.