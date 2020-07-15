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Производитель "Авента-М" рассказал о тестировании аппаратов
Аппараты ИВЛ "Авента-М" протестировали в жестких условиях после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурге, и ни один тест не привел к опасной ситуации,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:04
пожар в больнице в санкт-петербурге
пожар в больнице №50 в москве
концерн радиоэлектронные технологии
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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пожар в больнице в санкт-петербурге, пожар в больнице №50 в москве, концерн радиоэлектронные технологии, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростех, общество

Производитель "Авента-М" рассказал о тестировании аппаратов

09:04 15.07.2020 (обновлено: 10:04 15.07.2020)
1436
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М". Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аппараты ИВЛ "Авента-М" протестировали в жестких условиях после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурге, и ни один тест не привел к опасной ситуации, сообщил в интервью РИА новости первый заместитель генерального директора Концерна "радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) Владимир Зверев.
"После инцидентов с пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурге мы оперативно создали специальную комиссию для дополнительного технического исследования аппаратов ИВЛ "Авента-М". Созданная комиссия провела тестирования, при которых аппарат подвергался более высоким нагрузкам на аварийных режимах: при повышенных температурах, при значительном повышенном и пониженном напряжении сети производилась отработка возможных нештатных режимов работы. Ни один из опробованных сценариев не привел к возникновению опасной ситуации", - сказал Зверев.
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
08:50
В КРЭТ прокомментировали ситуацию с поставками аппаратов ИВЛ "Авента-М"
По его словам, все меры предотвращения развития тепловых явлений в аппаратах работают штатно, все необходимые способы защиты реализованы в соответствии с требованиями нормативной документации. "Кроме того, при проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности аппаратов ИВЛ "Авента-М" Росздравнадзором не установлена прямая связь АИВЛ с произошедшими возгораниями в больницах Москвы и Санкт-Петербурга", - напомнил Зверев.
Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на одном из заводов КРЭТ, использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.
Росздравнадзор 8 июля завершил проверку Уральского приборостроительного завода – производителя аппарата ИВЛ "Авента-М", в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения производственных процессов, а также несоответствие медицинского изделия эксплуатационной и технической документации. Однако экспертиза не установила прямой связи выявленных нарушений с произошедшими возгораниями.
Разгрузка аппаратов искусственной вентиляции легких Авенте-М
03:06
Производитель "Авенты-М" раскрыл подробности производства аппаратов
Читайте полный текст интервью >>
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Пожар в больнице в Санкт-ПетербургеПожар в больнице №50 в МосквеКонцерн Радиоэлектронные технологииФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)РостехОбщество
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