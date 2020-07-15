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Владимир Зверев: связь между пожарами в больницах и ИВЛ не установлена
В начале мая в нескольких больницах Москвы и Санкт-Петербурга вспыхнули пожары, в результате которых погибли люди. В обоих медучреждениях использовались... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:00
владимир зверев
россия
концерн радиоэлектронные технологии
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353
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владимир зверев, россия, концерн радиоэлектронные технологии, интервью - авторы

Владимир Зверев: связь между пожарами в больницах и ИВЛ не установлена

10:00 15.07.2020
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© Фото : КРЭТПервый заместитель гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Зверев
Первый заместитель гендиректора концерна Радиоэлектронные технологии Владимир Зверев
© Фото : КРЭТ
В начале мая в нескольких больницах Москвы и Санкт-Петербурга вспыхнули пожары, в результате которых погибли люди. В обоих медучреждениях использовались аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", которые, по мнению некоторых СМИ, якобы стали причиной этих ЧП. Несмотря на то, что проведенная Росздравнадзором экспертиза все же показала недостатки самого изделия, прямой связи выявленных нарушений с произошедшими возгораниями установлено не было.
Первый заместитель генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Зверев в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину прокомментировал сложившуюся вокруг их продукции ситуацию, раскрыл подробности дополнительной проверки этих аппаратов на прочность, рассказал о привлечении специалистов для увеличения объемов производства во время пандемии, а также оценил последствия информационной атаки на завод-производитель "Авенты-М".
— Владимир Львович, с какого года производятся аппараты ИВЛ "Авента-М" и сколько за это время их уже произведено?
— Серийное производство аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М" на Уральском приборостроительном заводе началось в 2013 году. За восемь лет на предприятии было изготовлено порядка 2500 аппаратов данной модели.
— Были ли когда-то нарекания по работе этих аппаратов со стороны заказчиков?
— Аппараты "Авента-М" прошли пробное тестирование и находятся в эксплуатации в отделениях реанимации и интенсивной терапии российских и зарубежных лечебных учреждений. Отзывы врачей-реаниматологов и экспертов говорят о том, что наши аппараты надежны и удобны в эксплуатации, оказывают высокоэффективную респираторную поддержку тяжелым реанимационным пациентам. За все время производства и поставок наших ИВЛ технических неисправностей в работе аппаратов никогда не было. Напротив, все заключения содержат рекомендацию к широкому применению наших аппаратов в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ).
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Росздравнадзор не установил прямой связи между ИВЛ и пожарами в больницах
— В какие страны, кроме России, поставлялись эти аппараты?
— География поставок АИВЛ "Авента-М" включает в себя страны СНГ – Республика Узбекистан, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Беларусь и дальнего зарубежья – Италия, Сербия, Индонезия.
— Правда ли, что аппараты производятся с использованием иностранных комплектующих? Чьего производства?
— Да, действительно в конструкцию аппаратов входят комплектующие иностранного производства, среди производителей – Италия, Германия, Китай. Все зарубежные комплектующие соответствуют требованиям российских стандартов и допустимы к использованию в медицинской технике.
— В СМИ была информация, что после начала пандемии и поступления на завод крупного заказа предприятие вынуждено было нанимать рабочих со стороны, чтобы выполнить объемы. Насколько компетентны эти люди и какие работы они выполняют?
— Уральский приборостроительный завод значительно увеличил мощности по производству аппаратов ИВЛ в том числе благодаря привлечению высоквалифицированных специалистов с предприятий концерна. Предприятие дополнительно привлекло более 100 сотрудников из контура АО "КРЭТ" госкорпорации "Ростех". Это специалисты высокой категории, с соответствующим уровнем компетенций. Таким образом, нам удалось без дополнительных временных затрат нарастить мощности производства, не изменяя производственный процесс.
— Как разрешился инцидент в связи с попыткой подкупить сотрудника УПЗ?
— В настоящее время проверкой этих эпизодов занимается внутренняя служба безопасности, по результатам которой будет принято соответствующее решение.
— Был ли сорван хоть один контракт на производство аппаратов ИВЛ из-за пожаров или выполнение продолжается?
— Предприятие работает в штатном режиме, производство АИВЛ в рамках госконтракта продолжается.
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20 мая, 09:14
Кампания по дискредитации. В КРЭТ отреагировали на ЧС с аппаратами ИВЛ
— Оценивали ли вы риски, возникшие по причине отказа от эксплуатации аппаратов "Авента-М" в США и России?
— Стоит отметить, что российские ЛПУ не отказывались от эксплуатации аппаратов "Авента-М". Росздравнадзор принял решение о приостановке применения аппаратов ИВЛ до выяснения обстоятельств происшествий. Поскольку приоритетом АО "КРЭТ" и АО "УПЗ" остается выпуск качественного и надежного оборудования, мы приняли дополнительные меры для усиления контроля за качеством выпускаемой продукции. По нашей инициативе на дополнительную проверку вернулась партия аппаратов, ранее поставленная в больницы России, для проведения повторных технических исследований (тестовых испытаний).
— Отказалась ли американская сторона от продолжения поставок этих аппаратов или просто временно приостановила их использование до выяснения причин происшествия?
— Уральский приборостроительный завод и АО "КРЭТ" не заключали с США контракты на поставку АИВЛ.
— Идет ли на заводе внутреннее расследование?
— После инцидентов с пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга мы оперативно создали специальную комиссию для дополнительного технического исследования аппаратов ИВЛ "Авента-М". Созданная комиссия провела тестирования, при которых аппарат подвергался более высоким нагрузкам на аварийных режимах: при повышенных температурах, при значительном повышенном и пониженном напряжении сети, производилась отработка возможных нештатных режимов работы. Ни один из опробованных сценариев не привел к возникновению опасной ситуации. Все меры предотвращения развития тепловых явлений в аппаратах работают штатно, все необходимые способы защиты реализованы в соответствии с требованиями нормативной документации.
Кроме того, при проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности аппаратов ИВЛ "Авента-М" Росздравнадзором не установлена прямая связь АИВЛ с произошедшими возгораниями в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
23 июня, 07:58
КРЭТ не выявил нареканий к аппаратам ИВЛ "Авента-М"
— Считаете ли вы, что против завода и его продукции объявлена информационная война?
— Мы бы избегали таких радикальных формулировок. Но, безусловно, предприятие столкнулось с негативной информационной активностью, которая была основана на неподтвержденных фактах и до момента официальных заключений и результатов расследования причин пожаров. Последствия еще предстоит оценить, но мы всегда были уверены в качестве и надежности выпускаемого оборудования.
— Есть ли у вас конкуренты в России?
— В России есть и другие производители АИВЛ, а также дистрибьюторские центры зарубежных производителей, которые по ряду выпускаемых изделий могут с нами конкурировать.
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Владимир ЗверевРоссияКонцерн Радиоэлектронные технологииИнтервью - Авторы
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