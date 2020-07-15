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В Петербурге произошел пожар в жилом доме
Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Московском районе Санкт-Петербурга, сведений о пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T09:19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге произошел пожар в жилом доме

08:56 15.07.2020 (обновлено: 09:19 15.07.2020)
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© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург Пожар в Московском районе Санкт-Петербурга
Пожар в Московском районе Санкт-Петербурга
© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Пожар в Московском районе Санкт-Петербурга
МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Московском районе Санкт-Петербурга, сведений о пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу.
По информации ведомства, сообщение о пожаре по адресу улица Краснопутиловская, д.108 поступило в 7.54. К ликвидации пожара привлекли 24 спасателя и пять единиц техники.
"Пожар в пятиэтажном жилом доме, в квартире на первом этаже. 8.24 производится тушение по дополнительному номеру 1-Бис. Сведения о пострадавших уточняются", - говорится сообщении.
Как сообщают очевидцы произошедшего, они услышали сильный хлопок около 8.00, через несколько минут к дому приехали пожарные, несколько скорых, кареты реанимации и газовщики. На фотографиях, опубликованных в городских соцсетях, видно, что в квартире на первом этаже выбиты рамы, видно пламя. На проезжей части рядом с домом валяется строительный мусор. Пресс-служба ГУМЧС по Санкт-Петербурге пока не называет причину пожара.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
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