В Петербурге произошел пожар в жилом доме

По информации ведомства, сообщение о пожаре по адресу улица Краснопутиловская, д.108 поступило в 7.54. К ликвидации пожара привлекли 24 спасателя и пять единиц техники.

Как сообщают очевидцы произошедшего, они услышали сильный хлопок около 8.00, через несколько минут к дому приехали пожарные, несколько скорых, кареты реанимации и газовщики. На фотографиях, опубликованных в городских соцсетях, видно, что в квартире на первом этаже выбиты рамы, видно пламя. На проезжей части рядом с домом валяется строительный мусор. Пресс-служба ГУМЧС по Санкт-Петербурге пока не называет причину пожара.