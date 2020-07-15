Международным организациям направят данные о вмешательстве в голосование

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета передаст материалы о попытках вмешательства в голосование по Конституции РФ в международные организации для политической оценки, говорится в проекте доклада, который должен быть опубликован в среду.
Ранее глава комиссии Андрей Климов заявил, что попытки дискредитировать изменения в Основной закон страны начались сразу после оглашения послания президента Федеральному Собранию.
"Комиссия принимает к сведению действия российских правоохранительных органов по проверке выявленных правонарушений в период января – июля 2020 года и их правовой оценке, наказанию выявленных виновных. Имеющиеся в распоряжении комиссии данные, требующие соответствующего реагирования, также будут направлены в компетентные органы", - говорится в документе, текст имеется в распоряжении РИА Новости.
Сама комиссия категорически осуждает попытки вмешательства во внутренние дела РФ в указанный период и "передаст материалы о них в международные организации для политической оценки грубых нарушений международного права", отмечается в проекте.