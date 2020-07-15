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Международным организациям направят данные о вмешательстве в голосование
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета передаст материалы о попытках вмешательства в голосование по Конституции РФ в международные организации для... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:43
коронавирус covid-19
андрей климов
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, андрей климов, политика

Международным организациям направят данные о вмешательстве в голосование

08:43 15.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета передаст материалы о попытках вмешательства в голосование по Конституции РФ в международные организации для политической оценки, говорится в проекте доклада, который должен быть опубликован в среду.
Ранее глава комиссии Андрей Климов заявил, что попытки дискредитировать изменения в Основной закон страны начались сразу после оглашения послания президента Федеральному Собранию.
"Комиссия принимает к сведению действия российских правоохранительных органов по проверке выявленных правонарушений в период января – июля 2020 года и их правовой оценке, наказанию выявленных виновных. Имеющиеся в распоряжении комиссии данные, требующие соответствующего реагирования, также будут направлены в компетентные органы", - говорится в документе, текст имеется в распоряжении РИА Новости.
Сама комиссия категорически осуждает попытки вмешательства во внутренние дела РФ в указанный период и "передаст материалы о них в международные организации для политической оценки грубых нарушений международного права", отмечается в проекте.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой в режиме видеоконференции
9 июля, 15:32
"Сделано идеально". Путин и глава ЦИК обсудили голосование по Конституции
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