Международным организациям направят данные о вмешательстве в голосование

"Комиссия принимает к сведению действия российских правоохранительных органов по проверке выявленных правонарушений в период января – июля 2020 года и их правовой оценке, наказанию выявленных виновных. Имеющиеся в распоряжении комиссии данные, требующие соответствующего реагирования, также будут направлены в компетентные органы", - говорится в документе, текст имеется в распоряжении РИА Новости.