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Самолеты Ил-76 привлекли для тушения пожаров в Ульяновской области
Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации задействованы для оказания помощи в тушении природных пожаров в Ульяновской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:39
ил-76
сергей шойгу
ульяновская область
происшествия
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ил-76, сергей шойгу, ульяновская область, происшествия

Самолеты Ил-76 привлекли для тушения пожаров в Ульяновской области

08:38 15.07.2020 (обновлено: 08:39 15.07.2020)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД. Архивное фото
УЛЬЯНОВСК, 15 июл - РИА Новости. Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации задействованы для оказания помощи в тушении природных пожаров в Ульяновской области, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что самолеты задействованы по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу.
"Пятнадцатого июля экипаж военно-транспортного самолета Ил-76, оборудованный выливным авиационным прибором (ВАП-2), совершил первый вылет для тушения лесного пожара в Майнском районе Ульяновской области, сбросив 42 тонны воды на очаг возгорания", - говорится в сообщении.
Самолеты Ил-76 Ульяновского военно-транспортного авиационного полка оборудованы выливными авиационными приборами, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач, добавляется в сообщении.
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Ил-76Сергей ШойгуУльяновская областьПроисшествия
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