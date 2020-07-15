Самолеты Ил-76 привлекли для тушения пожаров в Ульяновской области

"Пятнадцатого июля экипаж военно-транспортного самолета Ил-76, оборудованный выливным авиационным прибором (ВАП-2), совершил первый вылет для тушения лесного пожара в Майнском районе Ульяновской области, сбросив 42 тонны воды на очаг возгорания", - говорится в сообщении.