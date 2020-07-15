https://ria.ru/20200715/1574365609.html
Самолеты Ил-76 привлекли для тушения пожаров в Ульяновской области
Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации задействованы для оказания помощи в тушении природных пожаров в Ульяновской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:38
2020-07-15T08:39
ил-76
сергей шойгу
ульяновская область
происшествия
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https://ria.ru/20200715/1574364443.html
ульяновская область
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ил-76, сергей шойгу, ульяновская область, происшествия