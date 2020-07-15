Генконсульство сообщило о вывозном рейсе из Сеула во Владивосток

"Внимание, важная информация. Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса SBI6272 Сеул – Владивосток 25.07.2020 в 15.55 (по местному времени)", - говорится в сообщении генконсульства в Facebook.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.