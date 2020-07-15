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Генконсульство сообщило о вывозном рейсе из Сеула во Владивосток
Генеральное консульство России в Пусане сообщило о вывозном рейсе из Сеула во Владивосток 25 июля. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:32
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сеул, владивосток, пусан, общество

Генконсульство сообщило о вывозном рейсе из Сеула во Владивосток

08:32 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Генеральное консульство России в Пусане сообщило о вывозном рейсе из Сеула во Владивосток 25 июля.

"Внимание, важная информация. Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса SBI6272 Сеул – Владивосток 25.07.2020 в 15.55 (по местному времени)", - говорится в сообщении генконсульства в Facebook.

Отмечается, что до рейса будут допущены жители всей России.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Пассажирский самолет в небе
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