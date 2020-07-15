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Производитель "Авента-М" оценил исправность аппаратов
Ни одной неисправности не было выявлено за 8 лет эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", сообщил в интервью РИА новости первый... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:05
концерн радиоэлектронные технологии
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
ростех
общество
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
концерн радиоэлектронные технологии, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростех, общество

Производитель "Авента-М" оценил исправность аппаратов

08:29 15.07.2020 (обновлено: 10:05 15.07.2020)
312
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М". Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ни одной неисправности не было выявлено за 8 лет эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", сообщил в интервью РИА новости первый заместитель генерального директора Концерна "радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") Владимир Зверев.
"Аппараты "Авента-М" прошли пробное тестирование и находятся в эксплуатации в отделениях реанимации и интенсивной терапии российских и зарубежных лечебных учреждений. Отзывы врачей-реаниматологов и экспертов говорят о том, что наши аппараты надежны и удобны в эксплуатации, оказывают высокоэффективную респираторную поддержку тяжелым реанимационным пациентам", - сказал Зверев.
Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
8 июля, 15:27
Росздравнадзор: связи между аппаратами ИВЛ и возгораниями в больницах нет
По его словам, за все время производства и поставок ИВЛ технических неисправностей в работе аппаратов никогда не было. "Напротив, все заключения содержат рекомендацию к широкому применению наших аппаратов в лечебно-профилактических учреждениях", - отметил представитель КРЭТ.
По словам Зверева, серийное производство аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М" на "Уральском приборостроительном заводе" (входит в КРЭТ) началось в 2013 году. За 8 лет на предприятии было изготовлено порядка 2500 аппаратов данной модели.
Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на одном из заводов КРЭТ, использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.
Росздравнадзор 8 июля завершил проверку Уральского приборостроительного завода – производителя аппарата ИВЛ "Авента-М", в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения производственных процессов, а также несоответствие медицинского изделия эксплуатационной и технической документации. Однако экспертиза не установила прямой связи выявленных нарушений с произошедшими возгораниями.
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
03:06
Производитель "Авенты-М" раскрыл подробности производства аппаратов
Читайте полный текст интервью >>
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Концерн Радиоэлектронные технологииФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)РостехОбщество
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