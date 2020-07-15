Производитель "Авента-М" оценил исправность аппаратов

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ни одной неисправности не было выявлено за 8 лет эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", сообщил в интервью РИА новости первый заместитель генерального директора Концерна "радиоэлектронные технологии" ( Ни одной неисправности не было выявлено за 8 лет эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", сообщил в интервью РИА новости первый заместитель генерального директора Концерна "радиоэлектронные технологии" ( КРЭТ , входит в "Ростех") Владимир Зверев.

"Аппараты "Авента-М" прошли пробное тестирование и находятся в эксплуатации в отделениях реанимации и интенсивной терапии российских и зарубежных лечебных учреждений. Отзывы врачей-реаниматологов и экспертов говорят о том, что наши аппараты надежны и удобны в эксплуатации, оказывают высокоэффективную респираторную поддержку тяжелым реанимационным пациентам", - сказал Зверев.

По его словам, за все время производства и поставок ИВЛ технических неисправностей в работе аппаратов никогда не было. "Напротив, все заключения содержат рекомендацию к широкому применению наших аппаратов в лечебно-профилактических учреждениях", - отметил представитель КРЭТ.

По словам Зверева, серийное производство аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М" на "Уральском приборостроительном заводе" (входит в КРЭТ) началось в 2013 году. За 8 лет на предприятии было изготовлено порядка 2500 аппаратов данной модели.

Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на одном из заводов КРЭТ, использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.