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В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета намерена до 1 сентября обсудить поправки в законодательство против вмешательства в дела РФ, говорится в... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:06
совет федерации рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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совет федерации рф, политика

В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России

08:06 15.07.2020
870
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета намерена до 1 сентября обсудить поправки в законодательство против вмешательства в дела РФ, говорится в проекте доклада, который должен быть опубликован в среду.
"Комиссия намерена до 1 сентября рассмотреть пакет предложений законодательного характера для усиления противодействия любым попыткам вмешательства в суверенные дела России", - сказано в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, с учетом новых вызовов и предшествующих рекомендаций комиссии в планах ее работы на второе полугодие 2020 года предусматривается мониторинг российских региональных выборов в сентябре, говорится в проекте.
Также в рамках очередных заседаний планируется рассмотрение таких вопросов, как "обеспечение российского суверенитета в сферах образования и культуры; зарубежные попытки разжигания на территории РФ сепаратистских настроений, межнациональной и межрелигиозной розни; попытки использовать российскую молодежь с целью политической дестабилизации РФ; использование цифровых технологий с целью вмешательства в суверенные дела РФ".
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