В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России

"Комиссия намерена до 1 сентября рассмотреть пакет предложений законодательного характера для усиления противодействия любым попыткам вмешательства в суверенные дела России", - сказано в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, с учетом новых вызовов и предшествующих рекомендаций комиссии в планах ее работы на второе полугодие 2020 года предусматривается мониторинг российских региональных выборов в сентябре, говорится в проекте.