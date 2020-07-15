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Распространение нового коронавируса
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В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 49 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T07:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кемеровская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса

07:25 15.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КЕМЕРОВО, 15 июл - РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 49 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 49 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 68 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1290 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1297 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 16 новых случаев зарегистрировано в Новокузнецке, шесть – в Междуреченске, по пять – в Кемерово и Киселевске, четыре – в Анжеро-Судженске, три – в Ленинске-Кузнецком, по два – в Мысках, Осинниках, по одному – в Березовском, Полысаево, Юрге, Тисульском, Топкинском и Тяжинском районах.
"Вспышек по области нет", – уточнила собеседница агентства.
По данным на вторник, в Кузбассе выявлены 2602 случая заражения коронавирусом. 15 человек скончались, 1290 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 7035 человек, сняты с наблюдения 73 724 человека.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кемеровская областьПроисшествия
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