В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса

"Еще у 49 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 68 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1290 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1297 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.

По данным на вторник, в Кузбассе выявлены 2602 случая заражения коронавирусом. 15 человек скончались, 1290 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 7035 человек, сняты с наблюдения 73 724 человека.