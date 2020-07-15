В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса

КЕМЕРОВО, 15 июл - РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 49 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 49 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 68 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1290 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1297 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 16 новых случаев зарегистрировано в Новокузнецке, шесть – в Междуреченске, по пять – в Кемерово и Киселевске, четыре – в Анжеро-Судженске, три – в Ленинске-Кузнецком, по два – в Мысках, Осинниках, по одному – в Березовском, Полысаево, Юрге, Тисульском, Топкинском и Тяжинском районах.
"Вспышек по области нет", – уточнила собеседница агентства.
По данным на вторник, в Кузбассе выявлены 2602 случая заражения коронавирусом. 15 человек скончались, 1290 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 7035 человек, сняты с наблюдения 73 724 человека.