В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении

БАКУ, 15 июл - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
"В ходе боевых действий в направлении Товузского района опорный пункт очередной роты вооруженных сил Армении был уничтожен точным огнем наших подразделений",- сообщил РИА Новости глава пресс-службы, полковник Вагиф Даргяхлы.
Военное ведомство Азербайджана разместило видеокадры операций на своем сайте.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.