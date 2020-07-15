Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574363933.html
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T09:42
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155626/95/1556269564_655:507:3129:1899_1400x0_80_0_0_7a6d483dd1e2e5e78ecc95c39c4438e3.jpg
https://ria.ru/20200715/1574362734.html
Сам-то понял, че написал? Армяне плодятся как кролики, потому Россия должна слить все свои ресурсы, чтобы они имели возможность плодиться и дальше?
37
Необходимо подключать мощные дипломатические усилия по прекращению этого конфликта. Гибнут люди. Азербайджан в военном отношении сильнее Армении и может при желаниии полностью её разгромить, но Армения обладает большим демографическим потенциалом, а также (что не признано, но известно) - тактическим ядерным оружием, которое при угрозе существования государства может быть применено ею. Поэтому давайте быстрее прекращать эту войну, грозящую охватить пожаром все Закавказье. Пусть скорее наступит мир.
30
10
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155626/95/1556269564_655:507:3129:1899_1400x0_80_0_0_7a6d483dd1e2e5e78ecc95c39c4438e3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155626/95/1556269564_708:317:3016:2048_1400x0_80_0_0_51d83c974819e5d68fedbe2e6028c13e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155626/95/1556269564_626:0:2674:2048_1400x0_80_0_0_25c6733e285741bd9ab1abdeebfa7379.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, армения, в мире

В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении

07:17 15.07.2020 (обновлено: 09:42 15.07.2020)
55728
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Азербайджана
Военнослужащий армии Азербайджана
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Военнослужащий армии Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 15 июл - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
"В ходе боевых действий в направлении Товузского района опорный пункт очередной роты вооруженных сил Армении был уничтожен точным огнем наших подразделений",- сообщил РИА Новости глава пресс-службы, полковник Вагиф Даргяхлы.
Военное ведомство Азербайджана разместило видеокадры операций на своем сайте.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
Реактивные системы залпового огня Град (РСЗО)
03:37
Азербайджан опроверг данные о применении РСЗО "Град" против Армении
2921411849
Обсудить 10
Ситуация на армяно-азербайджанской границеАзербайджанАрменияВ мире
Популярные комментарии
Сам-то понял, че написал? Армяне плодятся как кролики, потому Россия должна слить все свои ресурсы, чтобы они имели возможность плодиться и дальше?
15 июля, 08:00
Евгений Д
18400015
Необходимо подключать мощные дипломатические усилия по прекращению этого конфликта. Гибнут люди. Азербайджан в военном отношении сильнее Армении и может при желаниии полностью её разгромить, но Армения обладает большим демографическим потенциалом, а также (что не признано, но известно) - тактическим ядерным оружием, которое при угрозе существования государства может быть применено ею. Поэтому давайте быстрее прекращать эту войну, грозящую охватить пожаром все Закавказье. Пусть скорее наступит мир.
15 июля, 07:41
Руслан Тлеуж
13211013
Рекомендуем
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Президент РФ В. Путин
Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными
Сотрудники полиции Гонконга во время акции протеста у здания консульства США
Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Лес
Потерявшегося в лесу в Ленинградской области восьмилетнего мальчика нашли
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Выхлопная труба
Человечество откинет Землю на три миллиона лет в прошлое, заявили ученые
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
Правозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
Реактивные системы залпового огня Град (РСЗО)
Азербайджан опроверг данные о применении РСЗО "Град" против Армении
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян
В Минобороны Армении оценили масштаб конфликта между Ереваном и Баку
Президент РФ Владимир Путин
Путин может запросить при необходимости документы по делу Сафронова
Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана
Азербайджан заявил об уничтожении армянского военного объекта
Пункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 (Минск – Москва) на белорусско-российской границе
Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
14:51Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
14:50Мишустин оценил систему российского здравоохранения
14:48Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19
14:47Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ
14:45Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
14:44Голикова рассказала о количестве коек для пациентов с коронавирусом
14:44В Россию вывозными рейсами вернулись более 266 тысяч граждан
14:42Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы
14:42Совфед одобрил закон о допустимом весе посылок для осужденных
14:41Сербия вводит обязательное ношение масок на открытом пространстве
14:40Голикова рассказала о выделенных средствах на лечение коронавируса
14:38В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
14:38Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ
14:38Голикова рассказала об испытаниях вакцины от COVID-19 в "Векторе"
14:36Голикова назвала процент заразившихся коронавирусом старше 65 лет
Лента новостейМолния